Стубб заявил о вторжении России в Финляндию во время Второй мировой

Александр Стубб заявил об обеспокоенности соседних с Россией стран, отметив, что протяженность российско-финской границы составляет около 1300 км

Александр Стубб (Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images)

Президент Финляндии Александр Стубб, выступая перед журналистами на конференции по урегулированию между Москвой и Киевом в Швейцарии, заявил, что во время Второй мировой войны Россия вторглась в его страну. Видео выступления Стубба опубликовал Yle.

Стубб затронул эту тему, говоря о необходимости «мирного саммита» в Бюргенштоке. «Если мы не будем говорить о мире, его невозможно будет достичь. Те, кто не являются соседями России, должны понять, что многие из нас обеспокоены», — сказал президент, отметив, что Финляндия имеет протяженную границу с Россией — всего около 1300 км.

«Россия вторглась в Финляндию во Второй мировой войне. Мы потеряли 10% нашей территории, включая землю, где родились мои бабушки и дедушки, и где родился мой отец», — заявил Стубб.

30 ноября 1939 года началась советско-финская, или Зимняя война, которая продлилась до 13 марта 1940 года. Между странами был подписан мирный договор, под контроль СССР перешли Карельский перешеек, западное и северное побережье Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе. Советский Союз исключили из Лиги наций, а армия потеряла не менее 127 тыс. человек убитыми, умершими от ран и пропавшими без вести. Потери финской армии составили, по разным оценкам, от 26 тыс. до 85 тыс. убитыми.

Во времена Второй мировой войны Финляндия выступила на стороне Германии, хотя не заключала с ней межгосударственные или военные соглашения о военном сотрудничестве. Финские власти заявляли, что Финляндия вновь находится в состоянии войны с СССР, в Хельсинки ее считали продолжением Зимней войны. Она завершилась перемирием с Москвой в 1944 году, по которому СССР отошла часть территории Финляндии.

Отец Александра Стубба — Йоран Стубб, бывший глава хоккейной ассоциации Финляндии. Он родился в 1935 году в городе Кякисалми (ныне — Приозерск в Ленинградской области), откуда семья переехала в Хельсинки после начала Зимней войны.

Отношения России и Финляндии осложнились после начала военных действий на Украине в 2022 году. В мае 2023 года в российской дипмиссии в Хельсинки заявили, что двустороннее сотрудничество между странами разрушено по вине Финляндии. По мнению дипломатов, на отношения повлияло вступление страны в НАТО. Финляндия в рамках санкций ЕС ужесточила правила въезда россиянам, а осенью 2023 года начала закрывать погранпункты на границе, объяснив это наплывом беженцев с Ближнего Востока и из Африки. В Кремле выразили сожаление из-за закрытия пунктов пропуска и отметили, что российские пограничники выполняют служебные инструкции и пропускают только «тех, кто имеет на это право».