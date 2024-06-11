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Политика ,  
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В Финляндии сообщили о переговорах с российскими пограничниками

Фото: raja.fi
Фото: raja.fi

Финские пограничники регулярно проводят встречи с российскими коллегами, рассказал Reuters заместитель командующего пограничной службой Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен.

Переговоры проходят, несмотря на напряженность в отношениях Хельсинки и Москвы, отмечает агентство.

«Основная проблема заключается в том, что, по мнению российской стороны, любой, кто находится в России на законных основаниях, может покинуть страну», — заявил Муртонен. Он отметил, что ранее российские пограничники никого не пропускали через границу без действующей визы в Европейский союз.

По информации Reuters, на фоне кризисной ситуации на границе Финляндия развертывает все больше пограничных патрулей, направляет в приграничную зону дроны и электронные детекторы, а также строит заборы вдоль участков границы с Россией.

Финский омбудсмен выступила против закона об открытии границ с Россией
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Осенью на российско-финской границе возникла кризисная ситуация: в Хельсинки решили закрыть семь погранпунктов между Финляндией и Россией, в итоге меру распространили на все пункты на сухопутной границе. Решение объяснили ростом числа мигрантов, которые запрашивают убежище в стране. По версии финской стороны, Москва помогает нелегалам из третьих стран, у которых нет документов для прохода через границу. С апреля 2024 года закрытие границ между странами стало бессрочным.

Российская сторона отвергает обвинения, объясняя, что лишь соблюдает собственное законодательство, в рамках которого не может препятствовать приезду граждан третьих стран к финской границе. Финляндия начала строительство забора на границе с Россией. Такие меры глава российского МИДа Сергей Лавров назвал показателем «небольшого ума».

В середине мая в финский парламент внесли законопроект о беженцах, который позволит «осторожно открыть» границу. Согласно документу, власти смогут временно ограничивать прием заявлений о международной защите на восточной границе (с Россией), в это время прибывшие в страну беженцы будут депортированы.

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Теги
Финляндия Россия граница

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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