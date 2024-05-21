В Финляндии разработали проект о праве «приоткрыть» границы с Россией

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Правительство Финляндии внесло на рассмотрение парламента законопроект о беженцах, позволяющий открыть пропускные пункты на границе с Россией, сообщает пресс-служба МВД республики.

Согласно документу, правительство сможет ограничивать прием заявлений о международной защите на восточной границе Финляндии. Решение может быть принято максимум на месяц, а сам законопроект в случае принятия будет действовать год. Так, уже прибывшие в страну беженцы будут депортированы.

«Если ситуация позволит, пограничные пункты пропуска на восточной границе [с Россией] могут оставаться открытыми, даже если прием заявлений о предоставлении убежища будет ограничен на определенный период», — отмечает ведомство.

В МВД ранее отметили, что это не решение ситуации, а инструмент для управления миграцией. Премьер-министр страны Петтери Орпо подчеркнул, что закон поможет «осторожно открыть» границу.

Финляндия начала закрывать КПП на границе с Россией осенью 2023 года, обвинив Москву в организации наплыва беженцев с Ближнего Востока и из Африки. Меры неоднократно продлевали, а 15 апреля все пропускные пункты закрылись «до особого распоряжения». Финляндия также строит забор на границе с Россией.

Москва выразила сожаление в связи с закрытием пунктов пропуска. В Кремле подчеркнули, что российские пограничники выполняют служебные инструкции и пропускают только «тех, кто имеет на это право».