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Военная операция на Украине ,  
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Раненный в Горловке журналист НТВ потерял руку

Раненный в Горловке журналист НТВ Ивлиев потерял руку
Сюжет
Военная операция на Украине
Два сотрудника НТВ попали под обстрел в ДНР 13 июня. Один скончался, второй лишился руки. МИД назвал атаку целенаправленной. В ООН выступили против атак на журналистов
Алексей Ивлиев
Алексей Ивлиев (Фото: Владимир Бондаренко / ТАСС)

Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, попавший под обстрел в поселке Гольмовский под Горловкой 13 июня, потерял руку.

«Одной руки нет, но так нормально, живы. Прорвемся», — говорит он на видео, которое опубликовал телеканал.

Помимо Ивлиева под обстрел попал оператор телеканала Валерий Кожин и сопровождающий их офицер. Они получили тяжелые ранения. Спустя несколько часов Кожин погиб, ему было 46 лет.

Гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров заявил, что осуждает «вероломную атаку» на журналистов. В МИД России назвали целенаправленной атаку на репортеров со стороны Украины. ООН выступила против нападений на журналистов, «где бы они ни находились».

В ООН выступили против атак на журналистов после гибели оператора НТВ
Политика
Фото:Sean Kilpatrick / Global Look Press

Ранее, 10 июня, оператор «России 24» и трое бойцов самообороны подорвались на мине в Шебекино Белгородской области. Журналиста доставили в больницу в тяжелом состоянии — он получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. Позднее мужчину прооперировали. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что врачи во время операции успешно извлекли осколок. Состояние оператора стабильно, добавил он.

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Теги
София Шошина София Шошина
Горловка ДНР обстрел журналист НТВ ранение

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