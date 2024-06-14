Раненный в Горловке журналист НТВ потерял руку

Два сотрудника НТВ попали под обстрел в ДНР 13 июня. Один скончался, второй лишился руки. МИД назвал атаку целенаправленной. В ООН выступили против атак на журналистов

Алексей Ивлиев (Фото: Владимир Бондаренко / ТАСС)

Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, попавший под обстрел в поселке Гольмовский под Горловкой 13 июня, потерял руку.

«Одной руки нет, но так нормально, живы. Прорвемся», — говорит он на видео, которое опубликовал телеканал.

Помимо Ивлиева под обстрел попал оператор телеканала Валерий Кожин и сопровождающий их офицер. Они получили тяжелые ранения. Спустя несколько часов Кожин погиб, ему было 46 лет.

Гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров заявил, что осуждает «вероломную атаку» на журналистов. В МИД России назвали целенаправленной атаку на репортеров со стороны Украины. ООН выступила против нападений на журналистов, «где бы они ни находились».

Ранее, 10 июня, оператор «России 24» и трое бойцов самообороны подорвались на мине в Шебекино Белгородской области. Журналиста доставили в больницу в тяжелом состоянии — он получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. Позднее мужчину прооперировали. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что врачи во время операции успешно извлекли осколок. Состояние оператора стабильно, добавил он.