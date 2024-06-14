СК пообещал установить всех причастных к удару по журналистам в Горловке
Следственный комитет установит всех, кто причастен к атаке на журналистов НТВ в Горловке, сообщило ведомство в телеграм-канале.
Накануне по городу нанес удар украинский беспилотник. В это время оператор телеканала Валерий Кожин и его коллега военный корреспондент Алексей Ивлиев снимали репортаж об обстрелах ВСУ. Они получили ранения и были доставлены в больницу. Позже Кожин от полученных ранений умер.
«В рамках расследования следователи установят все обстоятельства совершения преступления в отношении представителей СМИ, а также причастных к этому лиц», — говорится в сообщении ведомства.
Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса:
- ст. 105 — убийство. Она предусматривает максимальное наказание в виде смертной казни;
- ст. 144 — воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Максимальное наказание по ней — до шести лет лишения свободы;
По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина Кожина (посмертно) и Ивлиева представят к ведомственным наградам.
Журналисты вместе с сопровождавшим их офицером 13 июня попали под обстрел в поселке Гольмовский на севере Горловки в ДНР (Донецкая народная республика). Все трое получили тяжелые ранения.
По словам главы республики Дениса Пушилина, у сотрудников телеканала диагностировали минно-взрывные травмы.
Через несколько часов после обстрела Кожин скончался. В МИД России заявили, что атака на репортеров со стороны Украины была целенаправленной.
В ООН заявили, что выступают против всех атак на сотрудников СМИ, где бы те ни находились.