 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Омск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

СК пообещал установить всех причастных к удару по журналистам в Горловке

Сюжет
Военная операция на Украине
Валерий Кожин и Алексей Ивлиев (слева направо)
Валерий Кожин и Алексей Ивлиев (слева направо) (Фото: Владимир Бондаренко / ТАСС)

Следственный комитет установит всех, кто причастен к атаке на журналистов НТВ в Горловке, сообщило ведомство в телеграм-канале.

Накануне по городу нанес удар украинский беспилотник. В это время оператор телеканала Валерий Кожин и его коллега военный корреспондент Алексей Ивлиев снимали репортаж об обстрелах ВСУ. Они получили ранения и были доставлены в больницу. Позже Кожин от полученных ранений умер.

«В рамках расследования следователи установят все обстоятельства совершения преступления в отношении представителей СМИ, а также причастных к этому лиц», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ст. 105 — убийство. Она предусматривает максимальное наказание в виде смертной казни;
  • ст. 144 — воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Максимальное наказание по ней — до шести лет лишения свободы;

По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина Кожина (посмертно) и Ивлиева представят к ведомственным наградам.

СК возбудил дело после гибели оператора НТВ в Горловке
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Журналисты вместе с сопровождавшим их офицером 13 июня попали под обстрел в поселке Гольмовский на севере Горловки в ДНР (Донецкая народная республика). Все трое получили тяжелые ранения.

По словам главы республики Дениса Пушилина, у сотрудников телеканала диагностировали минно-взрывные травмы.

Через несколько часов после обстрела Кожин скончался. В МИД России заявили, что атака на репортеров со стороны Украины была целенаправленной.

В ООН заявили, что выступают против всех атак на сотрудников СМИ, где бы те ни находились.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
обстрел НТВ журналисты Горловка Следственный комитет

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
СК возбудил дело после гибели оператора НТВ в Горловке
Политика
Москалькова обратилась в ООН и ОБСЕ после гибели оператора НТВ
Политика
Раненный в Горловке оператор НТВ скончался
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 94,83 (-0,91) Инвестиции, 13 июн, 17:18 Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 88,21 (-0,81) Инвестиции, 13 июн, 17:18
Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров⁠ Политика, 13:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:18
Путин рассказал об отсутствии плана штурмовать Киев в начале операции Политика, 13:17
Суд в Москве отказался рассматривать иск певицы Успенской к Киркорову Общество, 13:14
Аналитики зафиксировали новое снижение цен на жилье в Москве Недвижимость, 13:13
В КНР велик риск нарушить чьи-то интеллектуальные права: как защититься Pro, 13:11
Лето в городе: как насладиться Москвой, если знаешь ее наизусть РБК и ГАЛС, 13:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин рассказал о переговорах о Херсонской и Запорожской областях Политика, 13:10
Комитет Думы одобрил право полиции выдворять из России иностранцев Политика, 13:06
Российская пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус Спорт, 13:04
Путин рассказал о предложении Украине вывести войска из Донбасса Политика, 13:03
СК пообещал установить всех причастных к удару по журналистам в Горловке Общество, 12:56
Путин пообещал не оставить безнаказанным изъятие активов России Политика, 12:52
Cуперкомпьютер лишил сборную Англии статуса главного фаворита Евро-2024 Спорт, 12:47