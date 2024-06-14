СК пообещал установить всех причастных к удару по журналистам в Горловке

Валерий Кожин и Алексей Ивлиев (слева направо) (Фото: Владимир Бондаренко / ТАСС)

Следственный комитет установит всех, кто причастен к атаке на журналистов НТВ в Горловке, сообщило ведомство в телеграм-канале.

Накануне по городу нанес удар украинский беспилотник. В это время оператор телеканала Валерий Кожин и его коллега военный корреспондент Алексей Ивлиев снимали репортаж об обстрелах ВСУ. Они получили ранения и были доставлены в больницу. Позже Кожин от полученных ранений умер.

«В рамках расследования следователи установят все обстоятельства совершения преступления в отношении представителей СМИ, а также причастных к этому лиц», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса:

ст. 105 — убийство. Она предусматривает максимальное наказание в виде смертной казни;

ст. 144 — воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Максимальное наказание по ней — до шести лет лишения свободы;

По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина Кожина (посмертно) и Ивлиева представят к ведомственным наградам.

Журналисты вместе с сопровождавшим их офицером 13 июня попали под обстрел в поселке Гольмовский на севере Горловки в ДНР (Донецкая народная республика). Все трое получили тяжелые ранения.

По словам главы республики Дениса Пушилина, у сотрудников телеканала диагностировали минно-взрывные травмы.

Через несколько часов после обстрела Кожин скончался. В МИД России заявили, что атака на репортеров со стороны Украины была целенаправленной.

В ООН заявили, что выступают против всех атак на сотрудников СМИ, где бы те ни находились.