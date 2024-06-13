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Военная операция на Украине ,  
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Раненный в Горловке оператор НТВ скончался

Раненный в Горловке оператор НТВ Валерий Кожин скончался
Сюжет
Военная операция на Украине
Погибшему журналисту было 46 лет, он много лет работал в горячих точках. Он и его коллега получили сегодня ранения на севере Горловки
Валерий Кожин
Валерий Кожин (Фото: Владимир Бондаренко / ТАСС)

Один из журналистов НТВ, раненных в Горловке, оператор Валерий Кожин скончался, сообщил мэр города Иван Приходько.

Как ранее сообщал мэр, еще один пострадавший журналист — корреспондент Алексей Ивлиев. Также был ранен офицер сопровождения. Инцидент произошел в поселке Гольмовский на севере Горловки. ТАСС со ссылкой на врачей писал, что пострадавшие в коме.

НТВ сообщил, что погибшему журналисту было 46 лет. На НТВ он начал работать в 2006 году — сначала в должности звукооператора-техника, затем — телеоператора. Кожин неоднократно работал в горячих точках: в Сирии, в зонах вооруженных конфликтов на территории Донецкой и Луганской республик. Он был награжден медалью «За отвагу» (2014 год), медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени (2016 и 2018 годы), медалью Министерства обороны «Участнику военной операции в Сирии» (2018 год).

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Алексей Ивлиев и Валерий Кожин (слева направо)

5 июня президент Владимир Путин сообщил, что в зоне военных действий погибли как минимум 30 российских журналистов. 10 июня произошел очередной инцидент с российским журналистом — в городе Шебекино Белгородской области на мине подорвались оператор телеканала «Россия 24» и трое бойцов самообороны.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
журналисты НТВ Горловка

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