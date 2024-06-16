 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

СК пообещал установить всех причастных к гибели фотокорреспондента Цицаги

СК пообещал установить всех причастных к гибели в ДНР фотокорреспондента Цицаги
Сюжет
Военная операция на Украине
Никита Цицаги
Никита Цицаги (Фото: Никита Цицаги / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Следователи установят всех лиц, причастных к гибели в ДНР фотокорреспондента Никиты Цицаги, говорится в заявлении Следственного комитета.

Ведомство пообещало принять «все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству журналиста».

О гибели Цицаги стало известно утром 16 июня. По данным портала News.ru, где работал фотограф, его не стало в результате атаки украинских дронов в районе Никольского монастыря под Угледаром. Оттуда Цицаги планировал сделать репортаж.

Фотокорреспондент сотрудничал с такими российскими СМИ, как ТАСС, «Коммерсантъ», Lenta.ru. В июне 2023 года он получил журналистскую премию «Редколлегия» за репортаж для «Новой вкладки» под названием «Все горит и ничего нету» из города Шебекино Белгородской области.

Фотокорреспондент Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ в ДНР
Политика
Никита Цицаги

13 июня под обстрел в ДНР попали журналисты НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин, а также сопровождавший их военный. Все трое получили тяжелые ранения. Спустя несколько часов после атаки Кожин умер. Ивлиев лишился одной руки, его эвакуировали в Москву.

После этого СК возбудил уголовное дело об убийстве и воспрепятствовании деятельности журналистов (ст. 105 и 144 Уголовного кодекса). В МИД России заявили, что атака на репортеров была целенаправленной.

В начале июня российский президент Владимир Путин сообщил, что в зоне боевых действий на Украине погибли по меньшей мере 30 российских журналистов.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
ДНР Следственный комитет фотокорреспондент журналист фотограф Украина

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Фотокорреспондент Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ в ДНР
Политика
СК пообещал установить всех причастных к удару по журналистам в Горловке
Общество
Раненого под Горловкой журналиста НТВ эвакуировали в Москву
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 14 июн, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 14 июн, 17:22
МИД обвинил Киев в гибели фотокорреспондента Цицаги Политика, 22:02
Сербия — Англия. Онлайн матча Евро-2024 Спорт, 22:00
В СПЧ сообщили о перелимите и нехватке сотрудников в ростовском СИЗО Общество, 21:55
Дания упустила победу в матче со Словенией. Что происходит в Евро Спорт, 21:39
«Ротор» спустя два года после вылета вернулся в Первую лигу Спорт, 21:38
В Германии призвали лишить украинских беженцев выплат Политика, 21:37
Adidas начала расследование из-за обвинения во взятках в Китае Бизнес, 21:35
Максимальный фокус: как развить концентрацию внимания
7-дневный интенсив
Подробнее
Набережная, лужайка для пикника и сервис: каким может быть жилье в городе РБК и City Bay, 21:33
Минздрав одобрил новые рекомендации по проведению медицинского аборта Общество, 21:28
Игрок «Спартака» не попал в старт сборной Сербии на матч Евро с Англией Спорт, 21:23
Швейцария заявила, что готова провести новые встречи после «саммита мира» Политика, 21:22
В Баренцевом море спасли запутавшегося в сетях краснокнижного кита Общество, 21:03
На Евро-2024 впервые сыграли вничью Спорт, 20:54
WSJ узнала о попытках крупного бизнеса США «вернуться» к Трампу Политика, 20:49