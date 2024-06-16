СК пообещал установить всех причастных к гибели в ДНР фотокорреспондента Цицаги

СК пообещал установить всех причастных к гибели фотокорреспондента Цицаги

Никита Цицаги (Фото: Никита Цицаги / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Следователи установят всех лиц, причастных к гибели в ДНР фотокорреспондента Никиты Цицаги, говорится в заявлении Следственного комитета.

Ведомство пообещало принять «все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству журналиста».

О гибели Цицаги стало известно утром 16 июня. По данным портала News.ru, где работал фотограф, его не стало в результате атаки украинских дронов в районе Никольского монастыря под Угледаром. Оттуда Цицаги планировал сделать репортаж.

Фотокорреспондент сотрудничал с такими российскими СМИ, как ТАСС, «Коммерсантъ», Lenta.ru. В июне 2023 года он получил журналистскую премию «Редколлегия» за репортаж для «Новой вкладки» под названием «Все горит и ничего нету» из города Шебекино Белгородской области.

13 июня под обстрел в ДНР попали журналисты НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин, а также сопровождавший их военный. Все трое получили тяжелые ранения. Спустя несколько часов после атаки Кожин умер. Ивлиев лишился одной руки, его эвакуировали в Москву.

После этого СК возбудил уголовное дело об убийстве и воспрепятствовании деятельности журналистов (ст. 105 и 144 Уголовного кодекса). В МИД России заявили, что атака на репортеров была целенаправленной.

В начале июня российский президент Владимир Путин сообщил, что в зоне боевых действий на Украине погибли по меньшей мере 30 российских журналистов.