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Военная операция на Украине ,  
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Китай призвал стороны конфликта на Украине начать переговоры

Китай призвал стороны конфликта на Украине начать мирные переговоры
Сюжет
Военная операция на Украине

Стороны конфликта на Украине должны сесть за стол переговоров, заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан. Его слова приводит агентство ТАСС.

«Китай призывает стороны конфликта продемонстрировать политическую волю, пойти навстречу и начать мирные переговоры как можно скорее», — отметил Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности ООН, которое созвали по запросу России в свете решения западных стран об ударах по российской территории их оружием.

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Политика
Фото:John Moore / Getty Images

В мае-июне западные страны начали разрешать Украине использовать поставляемое ей оружие для ударов по России. Берлин снял ограничения на использование вооружений на фоне активных военных действий в Харьковской области, так же поступили власти США.

Президент Джо Байден отметил, что решение разрешить вооруженным силам Украины бить по российской территории американским оружием может втянуть западные страны в конфликт, что не помешало Вашингтону смягчить ограничения по применению поставляемого оружия.

Президент Владимир Путин заявил, что «представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны отдавать себе отчет, с чем они играют». Российские власти предупредили, что удары по российской территории приведут к серьезной эскалации конфликта.

14 июня Путин назвал условия, при которых Москва начнет мирные переговоры: украинские войска должны быть полностью выведены из Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ от вступления в НАТО.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией являются нереалистичными. После того как Россия присоединила четыре региона, он подписал указ о невозможности вести диалог с Москвой, пока страну возглавляет Путин. Предложение Путина он назвал ультиматумом и отверг его. В США и НАТО инициативу также не поддержали.

В Кремле реакцию Запада и Киева назвали предсказуемой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что названные Путиным условия — бессрочные, но «ситуация на фронте динамично меняется» и в какой-то момент условия для Киева могут ухудшиться.

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Теги
Украина Россия Китай мирные переговоры Совет безопасности ООН

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