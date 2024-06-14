Орбан сообщил о планах НАТО создать три хаба в Европе для оружия Украине

Хабы могут стать военными целями, и Венгрия «не хочет в этом участвовать», заявил Орбан. Столтенберг говорил, что поставки оружия Украине станут обязательны для стран НАТО, в Кремле считают, что это ничего не изменит

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Миссия НАТО по Украине предусматривает создание трех хабов в странах Европы, откуда будет поставляться оружие для Киева, сказал премьер Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Украинская миссия — создание трех пунктов перевозки оружия. <...> Венгрия не хочет в этом участвовать», — сказал он (цитата по Ripost.hu), отметив, что хабы могут стать военными целями. Премьер подчеркнул, что не хочет «превращать ни один квадратный сантиметр Венгрии в военную цель для России».

По мнению политика, «31 страна НАТО из 32 хочет победить Россию», поскольку считает, что это единственный способ положить конец военным действиям на Украине. Позиция Венгрии заключается в том, что «на поле боя не существует решения», Будапешт выступает на стороне мира, подчеркнул он. Со слов Орбана, соседние с Украиной Польша и Румыния «готовятся воевать», «словаки осторожны», а Венгрия намерена «держаться в стороне». Руководство альянса при этом не раз заявляло, что не ищет конфликта с Россией.

О создании миссии НАТО объявила Польша. В МИДе страны подчеркивали, что речь не о вступлении блока в конфликт, а об использовании возможностей альянса «для более скоординированной поддержки Украины», в том числе обучения ее военнослужащих.

Орбан, который выступает против военной помощи Украине и критикует подход других западных стран к конфликту Москвы и Киева, отказался участвовать в миссии, заявив генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что участие в мероприятиях за пределами альянса должно быть добровольным. По словам политика, он получил от Столтенберга гарантии, что Венгрии «не придется вступать в войну». Вместе с тем он пообещал, что Будапешт не будет блокировать инициативу.

Столтенберг говорил, что поставки оружия станут обязательными для всех стран НАТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после этого задалась вопросом: «А страны Евросоюза понимают, что Вашингтон их втягивает в прямое столкновение с Россией под флагом НАТО?» В Кремле заявили, что решение альянса ничего не изменит. Российские власти осуждают любую помощь Украине.