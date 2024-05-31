Зеленский назвал нереалистичными переговоры с Россией

Зеленский считает, что мирное соглашение будет «ловушкой». Путин указывал, что Россия хочет урегулирования мирными средствами, но переговоры должны учитывать ее интересы

Владимир Зеленский (Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian назвал переговоры с Россией нереалистичными, отметив, что военным действиям не видно конца.

Мирное соглашение будет «ловушкой», а российским властям нельзя верить, так как они нарушат договоренности, считает Зеленский. По его мнению, Москва использует паузу в военных действиях, чтобы «укрепить мышцы на поле боя», и рано или поздно бои возобновятся.

27 мая на совместном брифинге с испанским премьером Педро Санчесом Зеленский сказал, что Украина не поддерживает участие России в мирном саммите в Швейцарии и других подобных мероприятиях, поскольку у Киева «нет никакой веры» в желание президента Владимира Путина урегулировать конфликт.

Международная конференция в Швейцарии пройдет 15–16 июня, там будут обсуждать три пункта украинской «формулы мира»: ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию. Зеленский обещал, что наработки по ним передадут Москве. Российская сторона считает эту формулу неприемлемой, в МИДе заявляли, что Россия не отправит на мероприятие представителей, даже если получит приглашение. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что проводить конференцию по вопросам мирного урегулирования без участия России бессмысленно.

Российские власти подчеркивают, что, в отличие от Украины, никогда не отказывались от переговоров. Песков отмечал, что, хотя Россия не отвергает возможности переговоров с Украиной, Киев исключает ее «де-юре» и подвижек в этом плане пока нет. Путин считает, что к диалогу можно вернуться «исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле». Он говорил также, что Москва желает «всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования» конфликта мирными средствами, но переговоры должны учитывать интересы России.