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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назвал нереалистичными переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал нереалистичными переговоры с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский считает, что мирное соглашение будет «ловушкой». Путин указывал, что Россия хочет урегулирования мирными средствами, но переговоры должны учитывать ее интересы
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian назвал переговоры с Россией нереалистичными, отметив, что военным действиям не видно конца.

Мирное соглашение будет «ловушкой», а российским властям нельзя верить, так как они нарушат договоренности, считает Зеленский. По его мнению, Москва использует паузу в военных действиях, чтобы «укрепить мышцы на поле боя», и рано или поздно бои возобновятся.

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27 мая на совместном брифинге с испанским премьером Педро Санчесом Зеленский сказал, что Украина не поддерживает участие России в мирном саммите в Швейцарии и других подобных мероприятиях, поскольку у Киева «нет никакой веры» в желание президента Владимира Путина урегулировать конфликт.

Международная конференция в Швейцарии пройдет 15–16 июня, там будут обсуждать три пункта украинской «формулы мира»: ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию. Зеленский обещал, что наработки по ним передадут Москве. Российская сторона считает эту формулу неприемлемой, в МИДе заявляли, что Россия не отправит на мероприятие представителей, даже если получит приглашение. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что проводить конференцию по вопросам мирного урегулирования без участия России бессмысленно.

Российские власти подчеркивают, что, в отличие от Украины, никогда не отказывались от переговоров. Песков отмечал, что, хотя Россия не отвергает возможности переговоров с Украиной, Киев исключает ее «де-юре» и подвижек в этом плане пока нет. Путин считает, что к диалогу можно вернуться «исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле». Он говорил также, что Москва желает «всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования» конфликта мирными средствами, но переговоры должны учитывать интересы России.

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Владимир Зеленский переговоры Украина Военная операция на Украине
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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