Байден: удары ВСУ по российской территории могут втянуть Запад в конфликт

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Решение разрешить вооруженным силам Украины (ВСУ) бить по российской территории американским оружием может втянуть западные страны в конфликт, заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC.

На вопрос, может ли разрешение наносить удары по России привести к эскалации противостояния и участию в нем западных государств, Байден ответил: «Теоретически это возможно, но маловероятно».

Президент США добавил, что «ни один американский солдат не был задействован в поставках украинцам необходимого им оружия». Он также исключил удары американским оружием по Москве или Кремлю. Байден отметил, что вооружение разрешено использовать вблизи границы, но не дальше чем на 321 км.

Власти США в конце мая смягчили ограничения по применению поставляемого на Украину оружия, разрешив «контрбатарейную борьбу» в районе Харьковской области, которая граничит с Белгородской.

Как заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по территории России, поскольку Вашингтон не будет «поворачиваться спиной» к нуждам украинских вооруженных сил.

Разрешение Вашингтона наносить удары Киеву по российским территориям американским оружием говорит о вовлеченности США в конфликт, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам президента Владимира Путина, если дальнобойное оружие будет передаваться на Украину для удара вглубь России, то Москва может начать поставлять свое оружие врагам Запада.