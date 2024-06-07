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Военная операция на Украине ,  
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Байден назвал удары по России угрозой втягивания Запада в конфликт

Байден: удары ВСУ по российской территории могут втянуть Запад в конфликт
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Решение разрешить вооруженным силам Украины (ВСУ) бить по российской территории американским оружием может втянуть западные страны в конфликт, заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC.

На вопрос, может ли разрешение наносить удары по России привести к эскалации противостояния и участию в нем западных государств, Байден ответил: «Теоретически это возможно, но маловероятно».

Президент США добавил, что «ни один американский солдат не был задействован в поставках украинцам необходимого им оружия». Он также исключил удары американским оружием по Москве или Кремлю. Байден отметил, что вооружение разрешено использовать вблизи границы, но не дальше чем на 321 км.

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Политика
Джо Байден

Власти США в конце мая смягчили ограничения по применению поставляемого на Украину оружия, разрешив «контрбатарейную борьбу» в районе Харьковской области, которая граничит с Белгородской.

Как заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по территории России, поскольку Вашингтон не будет «поворачиваться спиной» к нуждам украинских вооруженных сил.

Разрешение Вашингтона наносить удары Киеву по российским территориям американским оружием говорит о вовлеченности США в конфликт, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам президента Владимира Путина, если дальнобойное оружие будет передаваться на Украину для удара вглубь России, то Москва может начать поставлять свое оружие врагам Запада.

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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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