Финский омбудсмен выступила против закона об открытии границ с Россией

Уполномоченный по вопросам равноправия Кристина Стенман выступила против норм о выдворении просителей убежища в Россию. Их принятие премьер Финляндии назвал условием для открытия границ

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Хельсинки стоит отказаться от утверждения норм, которые не позволят прибывающим через лес из России мигрантам искать убежище в Финляндии, заявила национальный уполномоченный по вопросам равноправия Кристина Стенман.

По ее мнению, предложенный закон позволит «вытеснить уязвимые слои населения из Финляндии в неопределенные и опасные ситуации, как это сейчас происходит на границах ЕС, например в Латвии, Литве, Польше».

Законопроект о выдворении подготовило финское МВД, он предполагает возвращение просителей убежища в Россию. Согласно документу, беженцы, прибывшие со стороны российской границы, должны будут оставаться в специальных центрах на границе или вблизи нее во время обработки заявления. Тех, кто получит отказ, депортируют. Премьер Финляндии Петтери Орпо в середине мая заявил, что, если этот закон примут, граница с Россией может быть вновь открыта.

Правительство внесло проект в парламент 21 мая. Если он вступит в силу, то беженцы не смогут получать убежище на границе с Финляндией. Исключение составляют лица, находящиеся в особо уязвимом положении, такие как дети и инвалиды, а также лица, которым грозят, например, смертная казнь или пытки.

Финляндия начала постепенно закрывать КПП на российской границе в ноябре 2023 года. Ограничения несколько раз расширяли и продлевали. Хельсинки объяснил это наплывом просителей убежища из стран Ближнего Востока и Африки. Москва отвергла обвинения в содействии нелегалам и выразила сожаление в связи с закрытием пунктов пропуска. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские пограничники выполняют служебные инструкции и пропускают только «тех, кто имеет на это право». По его словам, диалога Москвы и Хельсинки по этой теме как такового сейчас нет, и это произошло не по вине российской стороны.