 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Финский омбудсмен выступила против закона об открытии границ с Россией

Уполномоченный по вопросам равноправия Кристина Стенман выступила против норм о выдворении просителей убежища в Россию. Их принятие премьер Финляндии назвал условием для открытия границ
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Хельсинки стоит отказаться от утверждения норм, которые не позволят прибывающим через лес из России мигрантам искать убежище в Финляндии, заявила национальный уполномоченный по вопросам равноправия Кристина Стенман.

По ее мнению, предложенный закон позволит «вытеснить уязвимые слои населения из Финляндии в неопределенные и опасные ситуации, как это сейчас происходит на границах ЕС, например в Латвии, Литве, Польше».

В Финляндии рассказали, когда можно «осторожно открыть» границу с Россией
Политика
Фото:Jussi Nukari / IMAGO / Global Look Press

Законопроект о выдворении подготовило финское МВД, он предполагает возвращение просителей убежища в Россию. Согласно документу, беженцы, прибывшие со стороны российской границы, должны будут оставаться в специальных центрах на границе или вблизи нее во время обработки заявления. Тех, кто получит отказ, депортируют. Премьер Финляндии Петтери Орпо в середине мая заявил, что, если этот закон примут, граница с Россией может быть вновь открыта.

Правительство внесло проект в парламент 21 мая. Если он вступит в силу, то беженцы не смогут получать убежище на границе с Финляндией. Исключение составляют лица, находящиеся в особо уязвимом положении, такие как дети и инвалиды, а также лица, которым грозят, например, смертная казнь или пытки.

Финляндия начала постепенно закрывать КПП на российской границе в ноябре 2023 года. Ограничения несколько раз расширяли и продлевали. Хельсинки объяснил это наплывом просителей убежища из стран Ближнего Востока и Африки. Москва отвергла обвинения в содействии нелегалам и выразила сожаление в связи с закрытием пунктов пропуска. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские пограничники выполняют служебные инструкции и пропускают только «тех, кто имеет на это право». По его словам, диалога Москвы и Хельсинки по этой теме как такового сейчас нет, и это произошло не по вине российской стороны.

Путин – Госсовету: «Все должны работать, как на линии фронта»

Украинские военные рассказали о недостатках американских танков Abrams

На юго-западе Исландии началось извержение вулкана. Видео

Актера Алексея Панина включили в реестр экстремистов и террористов

Как изменился товарооборот между Россией и Китаем за последние годы. Инфографика

Володин прокомментировал историю с раздеванием школьниц перед ЕГЭ

Минтруд раскрыл порядок выплаты «налогового кешбэка» для семей с детьми

Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

«Можно ожидать коррекции». Как налоговые изменения повлияют на фондовый рынок

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Миллиардер Ларри Коннор решил спуститься к обломкам «Титаника»

Перегонщики назвали самые популярные для ввоза в Россию автомобили

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
Авторы
Теги
Мария Гусарова
Финляндия граница законы
Материалы по теме
Финляндия решила отправлять беженцев обратно в Россию
Политика
В ФСБ заявили, что Финляндия сама спровоцировала миграционный кризис
Политика
Финляндия «проработает детали» идеи России по границе на Балтике
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 97,13 (+0,24) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 89,79 (+0,53) Инвестиции, 17:38
Овечкин рассказал, в какие моменты хотел закончить с хоккеем Спорт, 18:34
В Шереметьево из-за поломки шасси аварийно приземлился Airbus 321 Общество, 18:29
Швеция назвала условия возможного запрета на импорт газа из России Бизнес, 18:23
Путин вручил актеру Стивену Сигалу орден Дружбы. Видео Общество, 18:21
Мишустин назвал число россиян, которых коснется изменение шкалы НДФЛ Политика, 18:19
Международная федерация бокса ответила на ультиматум МОК Спорт, 18:09
Свыше 9 млн человек следили за пуском корабля «Прогресс МС-27» Пресс-релиз, 18:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Стали известны дата и место похорон Анастасии Заворотнюк Общество, 18:04
Финский омбудсмен выступила против закона об открытии границ с Россией Политика, 18:00
Акции «Элемента» упали на 5% спустя почти два часа после старта торгов Инвестиции, 17:56
Роскомнадзор назвал причину блокировки сайта «Компромат.ру» Технологии и медиа, 17:56
FT узнала, с кем Париж обсудил отправку военных инструкторов на Украину Политика, 17:48
Стали известны место и дата похорон Анастасии Заворотнюк⁠ Общество, 17:47
Бывший тренер «Спартака» Каррера помирился с Глушаковым Спорт, 17:39