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Политика ,  
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Посол Финляндии уведомил Москву о решении страны закрыть погранпункты

Посол Финляндии уведомил Москву о решении страны закрыть погранпункты
Фото: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Reuters
Фото: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Reuters

Глава финского посольства в Москве Антти Хелантеря рассказал МИД России о решении страны закрыть семь погранпунктов на границе, говорится на сайте МИД Финляндии.

«Посол также подчеркнул, что Финляндия заботится о безопасности собственной границы и готова продолжать сотрудничество с российской пограничной службой в соответствии с имеющимися государственными соглашениями», — говорится в сообщении.

Между тем комиссар по вопросам равенства в Финляндии Кристина Стенман допустила, что решение Хельсинки закрыть КПП на границе с Россией может нарушить предусмотренное Евросоюзом право просить убежище.

Мигранты на российско-финской границе. Фоторепортаж
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«Если не будет подлинного и эффективного доступа к процедуре предоставления убежища, существует очевидная опасность нарушения абсолютного запрета на высылку и запрета на массовую депортацию», — говорится в пресс-релизе на сайте комиссара.

Финляндия решила с 25 ноября закрыть почти все пропускные пункты на границе с Россией. Работу продолжит только один КПП — «Райя-Йоосеппи». С российской стороны ему соответствует «Лотта», он находится в Мурманской области. Ограничения действуют минимум до 23 декабря.

Решение ограничить пересечение границы власти объяснили ростом числа прибывающих, которые запрашивают убежище. В Хельсинки отмечали, что многие из них не имеют необходимых документов. По данным финской погранслужбы, в страну в основном едут мигранты из стран Ближнего Востока и Африки — из Ирака, Йемена и Сомали.

Финляндия назвала условие полного закрытия границы с Россией
Политика
Фото:Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters


По версии Хельсинки, российская сторона помогает мигрантам из третьих стран, подъезжающим к границе, несмотря на то что у многих из них нет документов для прохода через нее. МИД России назвал обвинения в том, что страна помогает отправлять мигрантов к границе, «очень странными», и пообещал ответные меры. В Кремле сочли, что Финляндия решила сознательно дистанцироваться от добрых отношений с Россией.

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Теги
Финляндия посол МИД обмудсмен КПП

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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