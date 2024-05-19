В Финляндии рассказали, когда можно «осторожно открыть» границу с Россией

Частично открыть границу можно будет после принятия «закона о выдворении», который предполагает возвращение просителей убежища в Россию, заявил премьер Финляндии. Проект критиковали финский Минюст и правозащитники

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Власти Финляндии могут частично открыть границу с Россией, если в стране примут так называемый закон о выдворении, допустил в интервью Yle премьер-министр Петтери Орпо.

«Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу», — сказал он. По словам Орпо, сначала движение запустят через один КПП, «и если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество», можно будет открыть и другие пункты.

Премьер заявил, что Финляндия хочет нормализовать ситуацию, но все зависит от России. Пока, по его словам, обстановка на границе остается прежней: с приходом весны власти не зафиксировали роста незаконных пересечений границы, но со стороны России тысячи человек все еще ждут возможности попасть в Финляндию.

«Есть все основания полагать, что, если мы откроем погранпункт, люди почти наверняка прибудут туда», — считает он.

Законопроект «о выдворении» подготовило финское МВД, он предполагает возвращение просителей убежища в Россию, будет представлен на рассмотрение парламента на следующей неделе. Согласно документу, беженцы, прибывшие со стороны российской границы, должны будут оставаться в специальных центрах на границе или вблизи нее во время обработки заявления. Тех, кто получит отказ, депортируют.

Проект раскритиковали канцлер юстиции Туомас Пёюсти, правоведы и правозащитники, заявив, что он нуждается в доработке, отмечает Yle; в правительстве указывают, что он нарушает многие международные договоры в области прав человека. Как ожидается, проект представят на рассмотрение парламента на следующей неделе.

Финляндия начала постепенно закрывать КПП на российской границе в ноябре 2023 года. Ограничения несколько раз расширяли и продлевали. Хельсинки объяснил это наплывом просителей убежища из стран Ближнего Востока и Африки. Москва отвергла обвинения в содействии нелегалам. В Кремле подчеркивали, что «погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право». МИД России заявлял, что решение Финляндии создает новые разделительные линии в Европе.