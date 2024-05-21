Лавров заявил, что возведение стен на границе с Россией — признак небольшого ума

Лавров в стенах на границе с Россией увидел признак небольшого ума

Сергей Лавров (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Желание западных стран выстроить стены от России — показатель небольшого ума, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам заседания Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Физическая стена строится между рядом скандинавских стран. <...> Это отражение небольшого ума», — приводит его слова ТАСС. По словам министра, такие решения — отражение «задач», которые ставит перед собой «коллективный Запад во главе с США».

Целью таких действий Лавров назвал стремление забрать под контроль как можно больше пространств, используя «шантаж» и «санкции».

Систему ограждений на границе с Россией строит, в частности, Финляндия. Возведение ограждений началось в конце февраля 2023 года, первый участок ввели в эксплуатацию в сентябре того же года, а полностью завершить работы планируют в 2026 году. Вместе с тем Финляндия бессрочно закрыла все погранпереходы с Россией, обвинив Москву в организации миграции.

Позднее, в ноябре 2023 года, примеру последовали и эстонские пограничники. Они начали устанавливать бетонные блоки, известные как «зубы дракона», на пункте в Нарве в связи с обострением миграционной ситуации.