Финляндия рассмотрит вопрос открытия Сайменского канала в ближайшее время
Правительственный совет Финляндии может принять решение об открытии Сайменского канала в ближайшее время, сообщил глава офиса комиссара канала Сеппо Кюккянен. Его слова приводит финская телерадиокомпания Yle.
Члены совета еще не приступили к обсуждению этого вопроса, но, по словам Кюкканена, решение, возможно, будет принято в ближайшем будущем.
«Открытие канала — вопрос, связанный с исполнением договора аренды. Действующие ограничения соблюдаются, открытие канала на них не влияет», — объяснил глава офиса комиссара.
Сайменский канал — судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Выборгским заливом в России.
Финляндия приостановила движение по Сайменскому каналу для прогулочных судов с 15 апреля. С того же дня на неопределенный срок закрыты морские пункты пропуска «Хаапасаари» и «Сантио» на границе с Россией.
Также финские власти оставили закрытыми для России все сухопутные пункты пропуска. МВД объясняло бессрочное закрытие границы «риском инструментальной иммиграции». Министр внутренних дел Мари Рантанен поясняла, что «инструментальная иммиграция — это не когда люди нуждаются в убежище, а скорее когда Россия использует их как инструмент давления».
Хельсинки обвиняет Москву в организации наплыва беженцев с Ближнего Востока и из Африки. Российская сторона отвергает обвинения, объясняя, что лишь соблюдает собственное законодательство, в рамках которого не может препятствовать приезду граждан третьих стран к финской границе.
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