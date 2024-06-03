 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Финляндия рассмотрит вопрос открытия Сайменского канала в ближайшее время

Вид на Сайменский&nbsp;канал
Вид на Сайменский канал (Фото: Wikimedia Commons)

Правительственный совет Финляндии может принять решение об открытии Сайменского канала в ближайшее время, сообщил глава офиса комиссара канала Сеппо Кюккянен. Его слова приводит финская телерадиокомпания Yle.

Члены совета еще не приступили к обсуждению этого вопроса, но, по словам Кюкканена, решение, возможно, будет принято в ближайшем будущем.

«Открытие канала — вопрос, связанный с исполнением договора аренды. Действующие ограничения соблюдаются, открытие канала на них не влияет», — объяснил глава офиса комиссара.

Финляндия с 15 апреля введет новые ограничения на границе с Россией
Политика
Фото:ФТС России

Сайменский канал — судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Выборгским заливом в России.

Финляндия приостановила движение по Сайменскому каналу для прогулочных судов с 15 апреля. С того же дня на неопределенный срок закрыты морские пункты пропуска «Хаапасаари» и «Сантио» на границе с Россией.

Также финские власти оставили закрытыми для России все сухопутные пункты пропуска. МВД объясняло бессрочное закрытие границы «риском инструментальной иммиграции». Министр внутренних дел Мари Рантанен поясняла, что «инструментальная иммиграция — это не когда люди нуждаются в убежище, а скорее когда Россия использует их как инструмент давления».

Хельсинки обвиняет Москву в организации наплыва беженцев с Ближнего Востока и из Африки. Российская сторона отвергает обвинения, объясняя, что лишь соблюдает собственное законодательство, в рамках которого не может препятствовать приезду граждан третьих стран к финской границе.

Глава Ингушетии впервые рассказал о задержании брата, которого подозревают в хищении 
2 млрд руб.

Офис Зеленского не будет обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности

Цены на газ в Европе подскочили до максимума с декабря прошлого года

Ливни вызвали сильные наводнения на юге Германии. Видео

Блиновская подала заявление о банкротстве. Подробности

Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие самой большой угрозой для человечества

Что будет с ключевой ставкой 7 июня. Аналитики дали прогноз

Начались съемки продолжения «Чебурашки». Первые кадры

Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами

Что известно о новой Lada Iskra. Все подробности за три дня до премьеры

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба
Теги
Финляндия госграница закрытие границы
Материалы по теме
В ФСБ заявили, что Финляндия сама спровоцировала миграционный кризис
Политика
Финляндия решила отправлять беженцев обратно в Россию
Политика
Финляндия «проработает детали» идеи России по границе на Балтике
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 96,87 (-0,92) Инвестиции, 16:36 Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 89,38 (-0,82) Инвестиции, 16:36
Бузова призвала «не искать зло» после скандала из-за ее костюма в Уфе Общество, 21:58
Джокович с травмой колена пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Спорт, 21:52
Два украинских дрона атаковали КАМАЗ и легковую машину в поле у Шебекино Политика, 21:38
Инсульт, роды и пропавшие люди: добрые истории спасения от таксистов РБК и Яндекс Go, 21:31
Мбаппе фразой «мечта сбылась» прокомментировал переход в «Реал» Спорт, 21:27
Возобновившие роман Циципас и Бадоса снялись с «Ролан Гаррос» в миксте Спорт, 21:25
В Белгороде и окрестностях вновь объявили ракетную опасность Политика, 21:21
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
Подробнее
«Биржи в восторге». Что будет с ценой Notcoin после рекордного роста Крипто, 21:08
Финляндия рассмотрит вопрос открытия Сайменского канала в ближайшее время Политика, 20:51
Возглавлявшая Липецк пять лет Уваркина уйдет с поста мэра Политика, 20:44
США заявили о готовности обсуждать с Украиной географию ударов по России Политика, 20:39
«Реал» объявил о переходе Килиана Мбаппе Спорт, 20:36
Дуров анонсировал запуск «чего-то еще более масштабного» в Telegram Технологии и медиа, 20:35
Онлайн-лизинг: как легко можно выбрать автомобиль по выгодной цене РБК и ВТБ Лизинг, 20:22