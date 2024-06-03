Финляндия рассмотрит вопрос открытия Сайменского канала в ближайшее время

Вид на Сайменский канал (Фото: Wikimedia Commons)

Правительственный совет Финляндии может принять решение об открытии Сайменского канала в ближайшее время, сообщил глава офиса комиссара канала Сеппо Кюккянен. Его слова приводит финская телерадиокомпания Yle.

Члены совета еще не приступили к обсуждению этого вопроса, но, по словам Кюкканена, решение, возможно, будет принято в ближайшем будущем.

«Открытие канала — вопрос, связанный с исполнением договора аренды. Действующие ограничения соблюдаются, открытие канала на них не влияет», — объяснил глава офиса комиссара.

Сайменский канал — судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Выборгским заливом в России.

Финляндия приостановила движение по Сайменскому каналу для прогулочных судов с 15 апреля. С того же дня на неопределенный срок закрыты морские пункты пропуска «Хаапасаари» и «Сантио» на границе с Россией.

Также финские власти оставили закрытыми для России все сухопутные пункты пропуска. МВД объясняло бессрочное закрытие границы «риском инструментальной иммиграции». Министр внутренних дел Мари Рантанен поясняла, что «инструментальная иммиграция — это не когда люди нуждаются в убежище, а скорее когда Россия использует их как инструмент давления».

Хельсинки обвиняет Москву в организации наплыва беженцев с Ближнего Востока и из Африки. Российская сторона отвергает обвинения, объясняя, что лишь соблюдает собственное законодательство, в рамках которого не может препятствовать приезду граждан третьих стран к финской границе.