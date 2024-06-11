Премьер Японии Кисида примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Премьер Японии примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Фумио Кисида (Фото: Ken Cedeno / CNP / Global Look Press)

Премьер-министр Японии Фумио Кисида примет участие в мирном саммите по Украине в швейцарском Бюргенштоке. Об этом сообщил японский МИД.

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси уточнил, что Кисида покинет страну 12 июня, чтобы принять участие в саммите G7 в Италии, а затем поедет на конференцию в Швейцарии. «Это важная конференция, призванная продемонстрировать поддержку международного сообщества усилиям Украины по достижению справедливого и прочного мира», — сказал Хаяси.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине пройдет 15–16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. На конференцию пригласили делегации 160 стран. Россию не пригласили, поскольку «на этом этапе» ее участие не нужно, пояснили в МИД Швейцарии.

Для участия в конференции уже зарегистрировались 90 государств и организаций, половина из них из Европы. Ряд стран, в том числе Китай, Саудовская Аравия и Бразилия, решили не отправлять на саммит своих представителей.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после саммита Киев передаст Москве наработки по пунктам украинской «формулы мира», которые планируется обсуждать в Швейцарии.

В Кремле предстоящую конференцию оценили как «абсолютно бесперспективную» для поиска путей урегулирования конфликта, поскольку та пройдет без участия России.