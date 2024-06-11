NHK узнал содержание коммюнике по итогам саммита по Украине в Швейцарии

В коммюнике по итогам саммита по Украине в Швейцарии не будет пункта из украинской «формулы мира» о выводе российских войск, поскольку учитывается позиция стран, которые имеют связи с Россией, узнал NHK. Москва критикует этот план

В совместном заявлении по итогам конференции по мирному урегулированию конфликта на Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии, не будет призыва к выводу российских войск, сообщает NHK со ссылкой на проект коммюнике.

По данным дипломатических источников телеканала, вывод российских войск и другие пункты, которые содержатся в предложенной Киевом «формуле мира», были исключены из проекта, поскольку в нем учитывались «некоторые развивающиеся страны Азии и Ближнего Востока», которые поддерживают связи с Россией.

В проекте совместного заявления также говорится, что все стороны должны принять участие в достижении мира. В нем подчеркивается важность участия России в дискуссиях. В коммюнике будут отражены только три пункта из украинской «формулы мира» — безопасность атомных электростанций, продовольственная безопасность, а также обмен пленными и возвращение вывезенных в Россию детей.

О том, что на саммите будут обсуждаться только эти три вопроса, ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он объяснял, что есть страны, которые настаивают на том, что некоторые вопросы нельзя решить без участия российской стороны. «Мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны», — сказал он.

«Вот три пункта, и будут страны, которые будут ответственны за эти три пункта. За то, чтобы проработать после саммита технически, по деталям, мелким деталям наши шаги по выполнению этих трех пунктов. Это самое главное, чего я жду от этого саммита», — добавил украинский лидер.

Зеленский представил «формулу мира» из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре 2022 года. В нее входят в том числе возврат к границам 1991 года, вывод российских войск с территории Украины, фиксация окончания конфликта, возвращение справедливости, недопущение эскалации и противодействие экоциду.

Россия критикует «формулу мира» Украины и заявляет, что Киеву пора принять «новые территориальные реалии». Что касается мирного саммита в Швейцарии, то Москва считает его «бесперспективным». Российская делегация во встрече не участвует. Зеленский объяснял, что Москву не пригласили на саммит, чтобы она не могла его сорвать, Россию привлекут позже через посредников.