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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле рассказали, что будут следить за ходом саммита по Украине

Песков: Кремль будет следить за ходом конференции по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Кремль будет следить за ходом конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15–16 июня, хотя и считает ее пустой тратой времени, сообщил «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«С точки зрения исхода, с точки зрения содержания это, конечно, абсурдное сборище, и оно обречено на достаточно пустое времяпрепровождение. <...> Мы, конечно же, будем внимательно за этим наблюдать», — сказал он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Пресс-секретарь заверил, что Россия продолжит проведение военной операции на Украине для достижения своих целей.

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Саммит пройдет в швейцарском Бюргенштоке. На конференцию пригласили делегации 160 стран, в их число не вошла Россия. «На этом этапе» участие Москвы не нужно, пояснили власти Швейцарии.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал передать наработки и по трем пунктам украинской «формулы мира» после конференции. Речь идет о ядерной и продовольственной безопасности, обмене военнопленными в формате «всех на всех», а также о возвращении украинских детей, которых вывезли в Россию.

Москва исключала переговоры на основе «формулы мира» Зеленского.

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Теги
Дмитрий Песков саммит Украина Швейцария
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