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Военная операция на Украине ,  
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WSJ узнала, как власти Франции отнеслись к отправке военных на Украину

WSJ: власти Франции сочли логичным шагом отправку военных на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Власти страны видят в отправке военных инструкторов логичный шаг и, одновременно, нарушение табу, рассказал собеседник WSJ. Первая партия специалистов уже направилась из Франции на Украину, сообщал украинский нардеп Гончаренко
Фото: Peter Klaunzer / EPA / ТАСС
Фото: Peter Klaunzer / EPA / ТАСС

Власти Франции считают логичным шагом обучение украинских военнослужащих на местах, в их стране, сообщает The Wall Street Journal cо ссылкой на источник, осведомленный с ходом переговоров по данному вопросу.

При этом отправку военных инструкторов на Украине Париж рассматривает как нарушение табу, отметил собеседник газеты.

Ранее депутат Верховной рады от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что на Украину в ближайшее время прибудет первая группа инструкторов из Франции.

Депутат Рады сообщил об отправке первой группы инструкторов из Франции
Политика
Фото:Pascal Le Segretain / Getty Images

В феврале 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку французских войск на Украину. Позднее он не исключил и проведение наземной операции против российской армии. Власти нескольких стран, включая США и Германию, раскритиковали заявление Макрона.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле заявил, что на территории страны не нужны иностранные войска. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в случае появления военных стран НАТО на территории этой страны конфликт России с альянсом будет неизбежен.

Кремль оценил риск конфликта с НАТО при отправке войск альянса на Украину
Политика
Фото:Reuters

В начале мая Макрон назвал в числе условий для отправки войск прорыв Россией линии фронта или поступление соответствующей просьбы от Украины. В российском МИДе пообещали, что ответ Москвы на такие действия будет не только политическим.

27 мая главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский после видеовстречи с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню заявил, что приветствует отправку французских военных инструкторов в страну. По его словам, необходимые для этого документы подписаны. Лекорню подчеркнул, что окончательное решение пока не принято.

По данным Financial Times, французские власти обсуждали отправку военных инструкторов на Украину с другими странами, включая Эстонию и Литву. Париж намерен возглавить коалицию стран, которые готовы переместить свой военный контингент на украинскую территорию, писал Reuters.

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Теги
Дарья Беспалько
Военная операция на Украине Украина Франция инструкторы
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