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Военная операция на Украине ,  
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FT узнала, с кем Париж обсудил отправку военных инструкторов на Украину

FT: Париж обсудил отправку военных инструкторов на Украину с Эстонией и Литвой
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Французские власти обсудили отправку военных инструкторов на Украину с несколькими странами, включая Эстонию и Литву. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times.

По информации собеседников издания, конкретный план по переводу французских специалистов на украинскую территорию еще не разработан и может измениться. Переговоры на эту тему с Эстонией и Литвой Париж провел из-за их готовности также направить военный контингент на Украину, отмечает издание.

Ранее источники Reuters сообщили, что президент Франции Эмманюэль Макрон объявит о решении отправить сотни военных инструкторов на Украину на следующей неделе. В начале июня украинский президент Владимир Зеленский посетит страну для участия в церемонии празднования юбилея высадки союзников в Нормандии.

Франция намерена возглавить коалицию стран, которые готовы направить военных на украинскую территорию, несмотря на опасения союзников и критику Москвы, отметили собеседники Reuters.

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Эмманюэль Макрон

В феврале 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку французских войск на Украину. Позднее он не исключил и проведение наземной операции против российской армии. Власти нескольких стран раскритиковали заявление Макрона. Отправку солдат, в частности, исключили американские власти.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле заявил, что на территории страны не нужны иностранные войска. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в случае появления военных стран НАТО на территории этой страны конфликт России с альянсом будет неизбежен.

В начале мая Макрон назвал в числе условий для отправки войск прорыв Россией линии фронта или поступление соответствующей просьбы от Украины. В российском МИДе пообещали, что ответ Москвы на такие действия будет не только политическим. 27 мая главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский после видеовстречи с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню заявил, что приветствует отправку французских военных инструкторов в страну. По его словам, необходимые для этого документы подписаны.

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