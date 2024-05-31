Депутат Рады сообщил об отправке первой группы инструкторов из Франции
Первая группа инструкторов из Франции уже направляется на Украину, сообщил депутат Верховной рады от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в телеграм-канале.
«Мои источники сообщают, что первая группа французских инструкторов уже направляется в Украину», — написал он без подробностей.
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(ВСУ) Александр Сырский утвердил размещение на территории страны французских инструкторов. «Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом», — сообщил генерал. Однако глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню подчеркнул, что никакого решения пока не принято.
Президент Владимир Путин заявил, что на Украине уже находятся иностранные инструкторы «под видом наемников», которые «обслуживают высокоточное оружие большой дальности». «Они есть и несут потери. Может быть, такое заявление связано с тем, что им всё труднее и труднее, видимо, скрывать эти потери. Поэтому, может быть, настало время показать, что там они официально присутствуют, чтобы и потери эти показывать реально, легально. Не знаю, может быть», — сказал он. Путин назвал возможную отправку войск на Украину «нагнетанием и еще одним шагом к серьезному конфликту в Европе и глобальному конфликту» и подчеркнул, что Россия все равно будем делать так, как считает нужным, «вне зависимости от того, кто находится на территории Украины».
По информации Bloomberg, президент Франции Эмманюэль Макрон намерен создать коалицию по отправке инструкторов на Украину и может объявить об этом на праздновании 80-летия высадки войск союзников в Нормандии 6 июня. Представителей России на мероприятия не пригласили.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выразила готовность направить военных специалистов. Такую возможность не исключил также министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
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