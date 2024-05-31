Премьер Грузии рассказал, кто финансировал последние протесты в стране

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Последние протесты в Грузии активно поддерживались неправительственными организациями, получающими финансирование из США, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

По его словам, такие НПО призывали к отставке правительства и созданию нового кабмина. «Это означает, что грузино-американские отношения должны быть оздоровлены, они требуют пересмотра. Это в интересах, как грузинского, так и американского народов», — убежден председатель правительства Грузии (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что уже обсудил с послом США в Тбилиси необходимость пересмотра отношений между странами.

Парламент Грузии 28 мая большинством голосов преодолел вето президента Саломе Зурабишвили, мешавшее принятию законопроекта об иностранных агентах.

Вновь принятый закон об иноагентах сразу после принятия снова отправили на подпись президенту. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что сам его подпишет, если президент вновь откажется.

Затем Минюст Грузии и национальное агентство публичного реестра должны в течение 60 дней создать список «организаций, реализующих интересы иностранной силы». После этого регистрация в реестре становится обязательной для всех неправительственных организаций и СМИ, более 20% доходов получающих из-за рубежа.

США ограничат выдачу виз грузинским политикам, которые причастны к проведению закона об иноагентах, а также членам их семей, говорится в опубликованном 23 мая заявлении госсекретаря Энтони Блинкена. Санкции также коснутся тех, кто причастен к разгону участников акций против этого закона.

О подготовке мер против Грузии задумались и в Евросоюзе — руководство ЕС, как и грузинская оппозиция, считает, что закон об иноагентах препятствует вступлению страны в блок (Тбилиси стал кандидатом в члены ЕС в декабре 2023 года).

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе связал интерес к документу с желанием открыть в Грузии «второй фронт» в конфликте России и Украины.

Кремль называл абсурдным мнение, что инициатива является «русским проектом».