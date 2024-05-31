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Протесты в Грузии ,  
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МИД Грузии вызвал посла Литвы за «грубое вмешательство»

МИД Грузии вызвал посла Литвы и заявил ему о грубом вмешательстве в дела страны
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Протесты в Грузии
Андрюс Калиндра
Андрюс Калиндра (Фото: mfa.gov.ge)

МИД Грузии вызвал посла Литвы в стране Андрюса Калиндру и заявил ему о грубом вмешательстве Вильнюса во внутренние дела государства, сообщила пресс-служба министерства.

«Грузинская сторона пояснила послу, что заявления, сделанные в последнее время официальными лицами Литвы, а также участие главы МИД Литвы [Габриэлюса Ландсбергиса] в акции протеста [в Тбилиси] и вызов посла Грузии в МИД Литвы из-за принятия закона о прозрачности представляют собой грубое вмешательство во внутренние дела страны», — сказано в сообщении.

В грузинском МИДе добавили, что такие действия не соответствуют «дружественным и партнерским отношениям между двумя государствами».

Главы МИД Литвы и Эстонии выступили перед митингующими в Тбилиси
Политика
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters

Вечером 15 мая главы МИД Эстонии, Литвы и Исландии приняли участие в митинге против закона об иноагентах в Тбилиси. Они выступили перед собравшимися и выразили поддержку демонстрантам.

Ландсбергис тогда же спросил у участников акции: «Куда идем?» — на что участники митинга ответили: «В Европу!»

Перед этим глава литовского МИДа дал пресс-конференцию, где заявил, что закон об иностранных агентах противоречит демократическим ценностям, ограничивает работу неправительственных организаций и отдаляет Грузию от членства в Евросоюзе. По мнению министра, «невозможно достичь консенсуса, если одна сторона хочет демократическую Грузию, а другая — чего-то другого».

«Вот почему мы говорим, что если Грузия хочет оставаться на европейском пути, она не может стоять одной ногой в Москве», — сказал он.

После того как парламент Грузии преодолел президентское вето и окончательно принял закон об иностранных агентах, МИД Литвы вызвал в ведомство посла Грузии. Министерство выразило «глубокое сожаление» в связи с принятием закона и другими действиями властей, отметив, что это «в корне противоречит стремлениям интеграции ЕС и НАТО, что в стране отражено в Конституции».

Кроме того, МИД Литвы заявил, что в Грузии «распространяется антизападная пропаганда» и что массовые протесты против закона об иноагентах «сопровождались кампанией запугивания гражданского общества» и насилием со стороны властей.

ЕС после принятия закона об иноагентах в Грузии призвал страну «обратить вспять эту тенденцию». В Кремле отвергают предположения, что инициатива является «русским проектом».

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Грузия Литва вызов посла МИД вмешательство
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