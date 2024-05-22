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Политика ,  
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FP узнал, что в ЕС допускают отзыв у Грузии статуса кандидата

FP: в ЕС допустили отзыв у Грузии статуса кандидата из-за закона об иноагентах
Если к октябрю в Грузии не откажутся от закона об иноагентах, Еврокомиссия может не подтвердить ее статус кандидата на вступление в союз, пишет FP
Фото: Михаил Егиков / ТАСС
Фото: Михаил Егиков / ТАСС

Главы МИД стран Евросоюза в конце мая обсудят реакцию блока на одобрение в Грузии закона об иностранных агентах, сообщает Foreign Policy.

Высокопоставленный европейский чиновник, который пообщался с FP на условиях анонимности, предположил, что, если Грузия не откажется от закона, страна может лишиться статуса кандидата на вступление в блок. По словам собеседника, если к октябрю документ не будет отозван, Еврокомиссия в своем ежегодном отчете «заявит правительству Грузии, что не подтвердит» этот статус.

Как пишет FP, ряд европейских чиновников критикуют руководство ЕС за то, что в Брюсселе реагируют «слишком мягко» и не заняли более жесткую позицию до принятия закона. По данным издания, некоторые в Брюсселе сомневаются, что документ могут отозвать или изменить так, чтобы он больше соответствовал законам об иностранном влиянии в США и Франции.

В ЕС задумались об отмене безвиза с Грузией из-за закона об иноагентах
Политика
Фото:Константин Волков / Global Look Press

Еврокомиссия в прошлом году рекомендовала Совету ЕС предоставить Грузии статус кандидата при условии, что будут выполнены девять шагов, в числе которых — судебная реформа, борьба с коррупцией, деолигархизация, защита прав человека, прав меньшинств, СМИ и гражданских активистов и т.д. В декабре 2023 года Тбилиси этот статус получил, но, как считают в руководстве ЕС, закон об иноагентах служит препятствием вступлению страны в блок, поскольку противоречит демократическим ценностям и ограничивает работу неправительственных организаций.

По данным Financial Times, Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция призывают Евросоюз рассмотреть возможность ограничений против Грузии из-за закона об иноагентах. Меры включают приостановку безвизового режима, который действует с 2017 года, точечные санкции и заморозку средств из фондов ЕС. Ряд стран выступают против отмены безвиза, отмечая, что санкции не должны быть нацелены «не на тех людей» — на граждан Грузии, которые с середины апреля выходят на массовые протесты против закона.

В грузинском правительстве заявляли, что закон не мешает процессу евроинтеграции страны. Правящая партия «Грузинская мечта» считает, что введение санкций против Грузии или ее народа или шантаж из-за него — непродуктивные меры. Парламент Грузии принял закон в трех чтениях, президент Саломе Зурабишвили наложила на документ вето, но депутаты намерены его преодолеть. Для этого необходимо простое большинство голосов, которыми располагает «Грузинская мечта».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Грузия иностранные агенты Евросоюз кандидат
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