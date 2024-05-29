Спикер парламента Грузии заявил, что сам подпишет закон об иноагентах
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что сам подпишет закон об иностранных агентах, если его откажется подписать президент страны Саломе Зурабишвили. Об этом он сказал на пресс-конференции 29 мая.
«Закон [об иноагентах] вчера же отправили в администрацию президента. Сейчас мы ожидаем подпись. Понятно, что с большой степенью вероятности она (Зурабишвили. — РБК) не подпишет его. Соответственно, этот закон подпишу я», — передает его слова ТАСС.
Парламент Грузии 28 мая принял в третьем чтении законопроект об иностранных агентах. Депутаты проголосовали за этот документ, чтобы преодолеть вето президента.
Еще на стадии обсуждения законопроект получил отрицательные отзывы из США и Евросоюза. По словам представителя американского Госдепа Мэтью Миллера, принятие этого закона помешает евроинтеграции Грузии и ее отношениям с США.
Законопроект, по замыслу авторов, направлен на «организации, осуществляющие интересы иностранной державы», — такими могут быть признаны некоммерческие организации и СМИ, если более 20% их финансирования поступает из-за рубежа. Неисполнение закона карается штрафом от 10 тыс. до 25 тыс. лари (от $3,7 тыс. до $9,4 тыс.).
Обсуждение и принятие законопроекта неоднократно становилось поводом для массовых протестов в Тбилиси, Батуми и других городах, которые перерастали в столкновения между демонстрантами и полицией. В Венецианской комиссии заявили, что в нынешнем виде закон является антидемократическим и может быть использован для подавления критиков власти.
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