Спикер парламента Грузии заявил, что сам подпишет закон об иноагентах

Шалва Папуашвили (Фото: parliament.ge)

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что сам подпишет закон об иностранных агентах, если его откажется подписать президент страны Саломе Зурабишвили. Об этом он сказал на пресс-конференции 29 мая.

«Закон [об иноагентах] вчера же отправили в администрацию президента. Сейчас мы ожидаем подпись. Понятно, что с большой степенью вероятности она (Зурабишвили. — РБК) не подпишет его. Соответственно, этот закон подпишу я», — передает его слова ТАСС.

Парламент Грузии 28 мая принял в третьем чтении законопроект об иностранных агентах. Депутаты проголосовали за этот документ, чтобы преодолеть вето президента.

Еще на стадии обсуждения законопроект получил отрицательные отзывы из США и Евросоюза. По словам представителя американского Госдепа Мэтью Миллера, принятие этого закона помешает евроинтеграции Грузии и ее отношениям с США.

Законопроект, по замыслу авторов, направлен на «организации, осуществляющие интересы иностранной державы», — такими могут быть признаны некоммерческие организации и СМИ, если более 20% их финансирования поступает из-за рубежа. Неисполнение закона карается штрафом от 10 тыс. до 25 тыс. лари (от $3,7 тыс. до $9,4 тыс.).

Обсуждение и принятие законопроекта неоднократно становилось поводом для массовых протестов в Тбилиси, Батуми и других городах, которые перерастали в столкновения между демонстрантами и полицией. В Венецианской комиссии заявили, что в нынешнем виде закон является антидемократическим и может быть использован для подавления критиков власти.