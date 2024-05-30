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Политика ,  
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Премьер Грузии пообещал не допустить Майдана в стране

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Майдан в Грузии не произойдет, заявил на фоне протестов после принятия закона об иноагентах премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в эфире грузинского «Первого канала».

Парламент Грузии 28 мая принял в третьем чтении законопроект об иностранных агентах. Депутаты проголосовали за этот документ, чтобы преодолеть вето президента. Из-за этого закона в стране третий месяц проходят акции протеста.

По словам премьера Кобахидзе, в Грузии «никто не добьется Майдана». По его словам, последствиями тех протестов для Украины стало назначение руководства страны извне, «один раз, затем второй раз — и в итоге тот, кто назначил, не взял на себя ответственность за развитие событий».

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Политика
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters

Вновь принятый закон об иноагентах сразу после принятия отправили на подпись президенту Грузии Саломе Зурабишвили. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что сам его подпишет, если президент вновь откажется.

Затем Минюст Грузии и национальное агентство публичного реестра должны в течение 60 дней создать список «организаций, реализующих интересы иностранной силы». После этого регистрация в реестре становится обязательной для всех неправительственных организаций и СМИ, более 20% доходов получающих из-за рубежа.

Еще на стадии обсуждения законопроект получил отрицательные отзывы из США и Евросоюза. По словам представителя американского Госдепа Мэтью Миллера, принятие этого закона помешает евроинтеграции Грузии и ее отношениям с США.

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