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Военная операция на Украине ,  
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В Госсовете Крыма заявили, что военная операция вернет Киеву легитимность

Константинов: военная операция вернет Украине легитимность и «перезагрузит» ее
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Специальная военная операция на Украине позволит «перезагрузить» страну и вернуть ей легитимные власти, заявил «РИА Новости» глава Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

«Для того чтобы произвести перезагрузку Украины изнутри, нам придется нанести военное поражение киевскому режиму, фактически — уничтожить его силовым путем», — сказал Константинов. По мнению главы парламента, именно в этом и состоит суть военной операции.

Константинов уточнил, что легитимность политической системы Украины была утрачена в 2014 году. Вернуть ее можно только перезапуском с помощью «чрезвычайных политических инструментов: созыва учредительного собрания, призванного разработать новую Конституцию, референдумов по ее ключевым вопросам». Но такой шанс уже упущен, добавил глава крымского парламента.

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Владимир Зеленский

Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта, а 20 мая — официально завершиться пятилетний срок полномочий президента Владимира Зеленского.

После начала военной операции на Украине объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, которые неоднократно продлевались. Закон о правовом режиме военного положения (ст. 19) запрещает в таких обстоятельствах менять Конституцию и избирать президента, Верховную раду и органы местного самоуправления. Действующие власти отложили проведение голосований.

Согласно результатам декабрьского опроса Киевского международного института социологии, 84% украинцев не считают необходимым проведение выборов президента до отмены военного положения.

Российский президент Владимир Путин заявил, что после 20 мая единственная легитимная власть — Верховная рада и ее спикер, то есть Руслан Стефанчук. Спикер, в свою очередь, призвал обратить внимание на ч. 1 ст. 108 Конституции, в которой утверждается, что президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост нового лидера страны.

США, ЕС и ООН признали Зеленского легитимным президентом Украины.

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