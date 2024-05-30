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Военная операция на Украине ,  
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МИД оценил легитимность Зеленского после 20 мая

Захарова назвала легитимность Зеленского оспариваемой на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Susana Vera / Reuters)

Москва рассматривает Владимира Зеленского после 20 мая как «главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе брифинга.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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