FT узнала об опасениях Зеленского из-за США и переговоров с Россией

Отношения США и Украины находятся на минимуме с начала военной операции, чему предшествовал конфликт из-за отстранения Залужного, ударов по российским РЛС, а также отказа Байдена ехать на мирный саммит, выяснила FT

Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Украинский президент Владимир Зеленский в последнее время стал более «эмоциональным и нервным» из-за успехов российских войск, а также подозрений в отношении США, что те хотят начать мирные переговоры с Россией «за спиной» Украины, рассказал Financial Times (FT) высокопоставленный украинский чиновник.

По его словам, Зеленский «думает, что они [США] хотят», чтобы военные действия закончилась до президентских выборов. Также источник рассказал, что украинский президент недоволен позицией администрации Джо Байдена по ударам по российской нефтяной инфраструктуре из-за опасений повышения мировых цен в преддверии выборов в США.

Еще один источник FT использовал слово «паранойя», чтобы описать обстановку в кабинете Зеленского в последние месяцы. Он связал это с подготовкой к мирному саммиту, который состоится в Швейцарии в середине июня. Как отмечает газета, решение Байдена не присутствовать на саммите усугубило и без того напряженные отношения между Киевом и Вашингтоном.

Так, по данным FT, на этой неделе офис Зеленского опубликовал памятку для чиновников и членов парламента, в которой им предписывается критиковать как Байдена, так и главу Китая Си Цзиньпина за то, что они отказались от посещения саммита. «Если они не [присутствуют], то в чем их реальный интерес?» — говорилось в записке.

Кроме этого, пишет газета, отношения двух стран усугубили удары Украины по российским радиолокационным системам, а также решение Зеленского по отстранению с постов главкома ВСУ Валерия Залужного и министра инфраструктуры Александра Кубракова, которые «пользовались большим уважением и поддерживали тесные рабочие отношения с официальными лицами США и ЕС». По данным источников FT, послы G7 уже предупредили украинское правительство, что считают эти шаги «разрушительными и необъяснимыми».

Тем не менее, по данным источников газеты, США близки к подписанию нового двустороннего пакта о безопасности с Украиной в знак поддержки, «направленного на то, чтобы успокоить Киев». Некоторые из опрошенных FT украинских чиновников назвали нынешний уровень отношений с США самым низким с начала конфликта с Россией.

Само соглашение, пишет газета, предусматривают обязательства по долгосрочной поддержке, включая военную подготовку, обмен разведывательными данными и экономическую помощь. Ожидается, что Зеленский и Байден подпишут его на полях встречи G7 в Италии в следующем месяце.

Россия критикует западную поддержку Украины и неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам, но с учетом «реалий на земле». Путин ранее предлагал США убедить Зеленского отказаться от указа о запрете переговоров с Россией, если они считают, что Киев готов к диалогу.

24 мая российские президент заявил, что легитимность Зеленского закончилась (20 мая формально истек его пятилетний президентский срок, выборы из-за военного положения не проводились). Как уточнила сегодня официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, Москва рассматривает Зеленского после 20 мая как «главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине».