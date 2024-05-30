ФСБ: украинский агент рассказал о плане ударить ракетами по поезду в Крыму

Диверсант рассказал о плане ударить ракетами по поезду в Крыму

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Задержанный сотрудниками ФСБ украинский агент рассказал, что куратор дал ему задание остановить с помощью взрывчатки поезд в Крыму для дальнейшего нанесения ракетного удара. Об этом он рассказал на видео допроса, опубликованного спецслужбами.

По словам мужчины, который представился Садовником, куратор со стороны Украины дал ему указание поехать в крымский город Судак, посмотреть, где установлены средства ПВО на горе. Затем куратор прислал ему координаты и написал, чтобы Садовник заложил взрывчатку под рельсы. «Взорвать, остановить поезд — и после будет нанесен ракетный удар», — заключил задержанный.

Утром 30 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ФСБ предотвратила несколько диверсионно-террористических актов на железной дороге и объектах критически важной инфраструктуры на полуострове.

По данным спецслужб, для реализации терактов Главное управление разведки Минобороны Украины завербовало пятерых жителей Крыма, которые были сторонниками Киева. Руководитель группы, россиянин 1970 года рождения, погиб при детонации взрывного устройства, когда извлекал его из схрона. Его подельники арестованы, они признали свою вину.

У задержанных нашли четыре самодельных взрывных устройства, автомат АК-47, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, патроны и средства связи. Следователи возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 — подготовка к теракту и ч. 3 ст. 222.1 Уголовного кодекса — незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.