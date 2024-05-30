Минобороны заявило об отражении атаки ATACMS и дронов в районе Крыма
Прошедшей ночью ПВО уничтожила дальнобойные ракеты ATACMS, беспилотники и безэкипажные катера в районе Черного и Азовского морей, сообщает Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО восемь оперативно-тактических ракет уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова», — сказано в сообщении. Также в Черном море ликвидированы два катера.
В Керчи два парома повреждены в результате падения обломков ракет — у них повреждено остекление надстроек, сообщил ночью в телеграм-канале глава Минтранспорта Крыма Николай Лукашенко. По его словам, целями были объекты транспортной инфраструктуры. Жертв нет, работу паромной переправы возобновят после оценки повреждений.
На фоне попытки атаки на Крымском мосту с 0:56 до 1:30 приостанавливали движение.
За последние две недели Крым несколько раз подвергался атакам ракет ATACMS, которые Украина получила от США. Минобороны сообщало об их уничтожении 16 и 19 мая (обе были нацелены на Севастополь), 24 мая. В результате последней атаки в Симферопольском районе погибли два человека.
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