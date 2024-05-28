В Калининграде начались переговоры Лихачева и Гросси

В Калининграде начались переговоры глав «Росатома» и МАГАТЭ

Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси (Фото: Рамиль Ситдиков / ТАСС)

В Калининграде начались переговоры главы «Росатома» Алексея Лихачева и руководителя Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».

Ранее Гросси заявил, что на переговорах будут обсуждаться темы «технического характера», касающиеся Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он рассказал, что намерен поговорить с российской стороной о ситуации с безопасностью объекта.

В начале марта Гросси приехал в Сочи и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Главной темой их переговоров также стала ЗАЭС.

Запорожская АЭС регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, 22 мая украинский дрон-камикадзе атаковал территорию транспортного цеха станции. Ряд ударов беспилотников также фиксировали в апреле.

Гросси неоднократно заявлял об опасной обстановке вокруг ЗАЭС и называл ситуацию на станции «очень хрупкой» и тревожной. Запуски беспилотников на этой территории глава МАГАТЭ называл «безрассудными нападениями».

Москва и Киев обвиняют друг друга в ударах по территории станции. В российском Минобороны предупреждали о «катастрофических последствиях» подобных атак.