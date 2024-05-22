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Военная операция на Украине ,  
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Украинский дрон-камикадзе атаковал территорию ЗАЭС

На ЗАЭС сообщили об атаке украинского дрона-камикадзе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Украинский дрон-камикадзе атаковал территорию транспортного цеха Запорожской АЭС, пострадавших и критических разрушений нет, сообщила пресс-служба станции.

«Обстрелы мирного населения, а также Запорожской АЭС и ее инфраструктуры недопустимы и однозначно являются террористическими актами», — добавили там.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Запорожская АЭС дроны
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