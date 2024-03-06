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Политика ,  
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Путин в Сочи встретился с главой МАГАТЭ Гросси

Путин на встрече с Гросси заявил об активном сотрудничестве России с МАГАТЭ

Путин в Сочи встретился с главой МАГАТЭ Гросси
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Россия активно сотрудничает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по многим направлениям, заявил президент Владимир Путин на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Встреча прошла в Сочи, на ней присутствовал глава «Росатома» Алексей Лихачев, сообщает пресс-служба Кремля.

В беседе с Гросси Путин рассказал о строительстве второй очереди Курской атомной электростанции, возведении плавучей атомной электростанции на севере, развитии атомного флота и «большой работе на международной арене» при поддержке МАГАТЭ.

«Мы готовы и к дальнейшей работе по всем этим направлениям, благодарны вам за встречные шаги по укреплению нашей совместной работы и, безусловно, готовы к обсуждению любых вопросов, которые вы считаете актуальными», — сказал российский президент, добавив, что он в курсе об «особенно чувствительных» вопросах, которые хотел обсудить Гросси.

Глава МАГАТЭ в свою очередь заявил об «очень важных временах» и вызовах, которые надо обсуждать. «Есть чувствительные вопросы и с точки зрения изменения мировой энергетики», — подчеркнул он.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Гросси прибыл в Сочи 5 марта. До этого он сообщил, что отправится в Россию на переговоры о дальнейшем сотрудничестве по Запорожской АЭС, и выразил готовность рассмотреть «любое влияние на работу АЭС».

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С Лихачевым глава МАГАТЭ говорил о том, что нужно сделать, чтобы превратить Запорожскую станцию в работающую, и какие шаги нужно предпринять, чтобы обеспечить ее безопасность в режиме активной эксплуатации.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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