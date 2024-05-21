Глава МАГАТЭ назвал «очень хрупкой» ситуацию на Запорожской АЭС

Рафаэль Гросси напомнил об апрельских атаках беспилотников на территорию Запорожской АЭС и заявил, что, поскольку «продолжается военная активность», ситуация на станции вызывает тревогу

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в разговоре с «РИА Новости» охарактеризовал ситуацию на Запорожской атомной электростанции как «очень хрупкую» и тревожную.

«В данный момент продолжается военная активность, и у нас было несколько эпизодов, один из которых снова привел меня в Совет Безопасности [ООН]», — сказал он, напомнив об атаках дронов на территорию станции в апреле.

Выступая в Совбезе ООН 14 апреля, Гросси говорил, что обеспокоен не только атаками беспилотников на ЗАЭС, но и случаями «вторжения дронов в окрестности объекта и в близлежащий город Энергодар». Он заявил об опасности ядерной аварии и призвал прекратить «безрассудные нападения». Неделю спустя глава МАГАТЭ сказал, что, хотя атак не фиксировали несколько дней, ситуация на объекте все равно остается непредсказуемой.

И Россия, и Украина регулярно обвиняют друг друга в обстрелах станции. В апреле российский МИД заявил, что Украина «встала на путь ядерного террора». В Минобороны предупредили, что подобные атаки «могут повлечь катастрофические последствия».

ЗАЭС расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. С начала военных действий в феврале 2022 года ее контролируют российские военные. Осенью того же года, когда Россия присоединила Запорожскую область, был подписан указ о передаче станции в госсобственность. ЗАЭС состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000, это крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире.