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Военная операция на Украине ,  
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Глава МАГАТЭ назвал «очень хрупкой» ситуацию на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси назвал тревожной ситуацию на Запорожской АЭС
Сюжет
Военная операция на Украине
Рафаэль Гросси напомнил об апрельских атаках беспилотников на территорию Запорожской АЭС и заявил, что, поскольку «продолжается военная активность», ситуация на станции вызывает тревогу
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в разговоре с «РИА Новости» охарактеризовал ситуацию на Запорожской атомной электростанции как «очень хрупкую» и тревожную.

«В данный момент продолжается военная активность, и у нас было несколько эпизодов, один из которых снова привел меня в Совет Безопасности [ООН]», — сказал он, напомнив об атаках дронов на территорию станции в апреле.

Выступая в Совбезе ООН 14 апреля, Гросси говорил, что обеспокоен не только атаками беспилотников на ЗАЭС, но и случаями «вторжения дронов в окрестности объекта и в близлежащий город Энергодар». Он заявил об опасности ядерной аварии и призвал прекратить «безрассудные нападения». Неделю спустя глава МАГАТЭ сказал, что, хотя атак не фиксировали несколько дней, ситуация на объекте все равно остается непредсказуемой.

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И Россия, и Украина регулярно обвиняют друг друга в обстрелах станции. В апреле российский МИД заявил, что Украина «встала на путь ядерного террора». В Минобороны предупредили, что подобные атаки «могут повлечь катастрофические последствия».

ЗАЭС расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. С начала военных действий в феврале 2022 года ее контролируют российские военные. Осенью того же года, когда Россия присоединила Запорожскую область, был подписан указ о передаче станции в госсобственность. ЗАЭС состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000, это крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
МАГАТЭ Рафаэль Гросси Запорожская АЭС беспилотники дроны
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