Гросси заявил о беспокойстве из-за зависимости ЗАЭС от одной-двух ЛЭП

Зависимость крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции от «одной или двух линий электропередачи» вызывает обеспокоенность и является нежизнеспособной, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

23 мая ЗАЭС потеряла соединение с последней внешней линией электропередачи из-за короткого замыкания напряжением 750 кВ. В связи с этим станцию подключили к единственной резервной линии. Подключение к ней продлилось более трех часов.

«Отключение от ЛЭП «Днепровская» еще раз подчеркивает крайне шаткую ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС. Наша обеспокоенность также распространяется на действующие АЭС по всей Украине», — заявил Гросси.

Временное отключение ЗАЭС от ЛЭП усиливает беспокойство по поводу атак на электроэнергетическую инфраструктуру в других частях страны, добавил глава МАГАТЭ. Гросси также напомнил, что до начал военной операции на станции действовали четыре линии электропередачи напряжением 750 кВ и шесть линий напряжением 330 кВ.

Запорожская АЭС регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, 22 мая украинский дрон-камикадзе атаковал территорию транспортного цеха станции. Ряд ударов БПЛА также фиксировали в апреле.

Гросси неоднократно заявлял об опасной обстановке вокруг ЗАЭС и называл ситуацию на станции «очень хрупкой» и тревожной. Запуски БПЛА на эту территорию глава МАГАТЭ называл «безрассудными нападениями».

Москва и Киев обвиняют друг друга в обстрелах станции. В российском Минобороны предупреждали о «катастрофических последствиях» подобных атак.