Президент Румынии пообещал не отправлять военных на Украину
Румыния не будет отправлять своих военных на Украину. Об этом заявил президент страны Клаус Йоханнис, передает Digi24.
«Румыния не будет отправлять бойцов в Украину, это простая дискуссия, и я думаю, что на этом она исчерпывается», — сказал Йоханнис в ответ на вопрос, рассматривает ли Румыния возможность отправки войск на Украину.
Он отказался обсуждать вопрос передачи украинским военным ракет для системы ПВО Patriot. «Я не комментирую этот вопрос. <...> Это вопрос, который необходимо обсудить с армейскими специалистами. <...> Я не думаю, что желательна широкая общественная дискуссия по такому узкоспециализированному вопросу», — сказал он.
Йоханнис подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах Румыния не должна остаться без противовоздушной обороны. Он отметил, что, если страна чем-то пожертвует, она «должна получить что-то другое».
Дискуссия о вводе европейских войск на Украину началась после высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона. В конце февраля он заявил: «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя».
Кремль посчитал слова Макрона опасными и предупредил, что появление военных НАТО на Украине приведет к прямому столкновению с Россией. Москва также осуждает передачу Украине вооружения, настаивая, что это лишь затягивает конфликт.
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