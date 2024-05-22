Президент Румынии пообещал не отправлять военных на Украину

Клаус Йоханнис (Фото: Luka Dakskobler / Global Look Press)

Румыния не будет отправлять своих военных на Украину. Об этом заявил президент страны Клаус Йоханнис, передает Digi24.

«Румыния не будет отправлять бойцов в Украину, это простая дискуссия, и я думаю, что на этом она исчерпывается», — сказал Йоханнис в ответ на вопрос, рассматривает ли Румыния возможность отправки войск на Украину.

Он отказался обсуждать вопрос передачи украинским военным ракет для системы ПВО Patriot. «Я не комментирую этот вопрос. <...> Это вопрос, который необходимо обсудить с армейскими специалистами. <...> Я не думаю, что желательна широкая общественная дискуссия по такому узкоспециализированному вопросу», — сказал он.

Йоханнис подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах Румыния не должна остаться без противовоздушной обороны. Он отметил, что, если страна чем-то пожертвует, она «должна получить что-то другое».

Дискуссия о вводе европейских войск на Украину началась после высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона. В конце февраля он заявил: «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя».

Кремль посчитал слова Макрона опасными и предупредил, что появление военных НАТО на Украине приведет к прямому столкновению с Россией. Москва также осуждает передачу Украине вооружения, настаивая, что это лишь затягивает конфликт.