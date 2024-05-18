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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике над Крымом ночью

Минобороны: ночью над Крымом средства ПВО сбили украинский беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине

Системы ПВО сбили украинский беспилотник ночью над Крымом, сообщило Минобороны.

Ведомство не уточнило, во сколько и где именно уничтожили дрон самолетного типа.

В ночь на 18 мая в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников, затем, спустя два часа, ее отменили. Также власти дважды объявляли ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе.

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Массированная атака дронов на Крым в последний раз прошла в ночь на 17 мая. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, ее удалось успешно отразить: силы ПВО сбили десятки дронов и более пяти безэкипажных катеров. Обломки беспилотника упали на подстанцию «Севастополь», в результате чего в части города пропало электричество. Вечером 17 мая работу подстанции восстановили.

Всего за ночь на 17 мая российские силы уничтожили 102 дрона над регионами России: 51 беспилотник над Крымом, 44 — над Краснодарским краем, шесть — над Белгородской областью, один — над Курской. В результате падения дронов в Краснодарском крае возникли пожары, их потушили, пострадавших не было.

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Минобороны беспилотники Крым Украина

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