Минобороны сообщило об уничтожении 102 дронов над регионами России

Силы ПВО уничтожили и перехватили 102 беспилотника над территорией России, в том числе над Крымом и Краснодарским краем, сообщили в Минобороны.

Средства ПВО уничтожили и перехватили 51 дрон над Крымом, 44 — над Краснодарским краем, шесть — над Белгородской областью, один — над Курской областью. Кроме того, ночью морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота поражены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

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