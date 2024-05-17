Минобороны сообщило об уничтожении 102 дронов над регионами России
Силы ПВО уничтожили и перехватили 102 беспилотника над территорией России, в том числе над Крымом и Краснодарским краем, сообщили в Минобороны.
Средства ПВО уничтожили и перехватили 51 дрон над Крымом, 44 — над Краснодарским краем, шесть — над Белгородской областью, один — над Курской областью. Кроме того, ночью морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота поражены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.
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