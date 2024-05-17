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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев сообщил об уничтожении десятков дронов и безэкипажных катеров

Развожаев: в Севастополе уничтожили десятки БПЛА и более 5 безэкипажных катеров
Сюжет
Военная операция на Украине
Отражение атаки продолжалось почти три часа. Развожаев сообщил, что часть города оказалась обесточена после падения обломков сбитого беспилотника на подстанцию «Севастополь»
Фото: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)
Фото: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Военные России уничтожили десятки беспилотников и более пяти безэкипажных катеров в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что пострадавших нет, продолжается контроль обстановки. Все оперативные службы наготове, а специалисты приступают к восстановлению энергоснабжения — в результате атаки часть города оказалась обесточена из-за падения обломков сбитого дрона на подстанцию «Севастополь». В отражении атаки приняли участие силы ПВО, флота и группировки войск обороны Крыма в разных районах города.

По словам Развожаева, Севастополь подвергся атаке беспилотников со стороны Украины в 01:30 мск, военные для защиты использовали стрелковое оружие. На тот момент несколько целей уже уничтожили, тогда ущерба гражданской инфраструктуре не было.

Губернатор Севастополя рассказал о последствиях ударов ракетами ATACMS
Политика
Михаил Развожаев

В мае атаки на Севастополь участились, они происходят ночью с использованием как беспилотников, так и ракет.

В ночь на 16 мая средства ПВО сбили пять ракет ATACMS над территорией Крыма. По словам Развожаева, на Северной стороне повреждения получили два частных дома и машина, в еще одном доме были повреждены шесть окон. Пострадавших не было.

Развожаев сообщил об уничтожении десятков дронов и безэкипажных катеров
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Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года

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