Развожаев сообщил об уничтожении десятков дронов и безэкипажных катеров
Военные России уничтожили десятки беспилотников и более пяти безэкипажных катеров в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
Он отметил, что пострадавших нет, продолжается контроль обстановки. Все оперативные службы наготове, а специалисты приступают к восстановлению энергоснабжения — в результате атаки часть города оказалась обесточена из-за падения обломков сбитого дрона на подстанцию «Севастополь». В отражении атаки приняли участие силы ПВО, флота и группировки войск обороны Крыма в разных районах города.
По словам Развожаева, Севастополь подвергся атаке беспилотников со стороны Украины в 01:30 мск, военные для защиты использовали стрелковое оружие. На тот момент несколько целей уже уничтожили, тогда ущерба гражданской инфраструктуре не было.
В мае атаки на Севастополь участились, они происходят ночью с использованием как беспилотников, так и ракет.
В ночь на 16 мая средства ПВО сбили пять ракет ATACMS над территорией Крыма. По словам Развожаева, на Северной стороне повреждения получили два частных дома и машина, в еще одном доме были повреждены шесть окон. Пострадавших не было.
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