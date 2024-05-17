В Севастополе частично пропал свет из-за упавших обломков дрона

В Севастополе частично отключили свет из-за упавших обломков беспилотника на подстанцию «Севастополь», сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«Частичное отключение света связано с отключением части оборудования на подстанции «Севастополь». На подстанцию упали обломки сбитых БПЛА», — пояснил глава города.

Он добавил, что после отражения атаки специалисты приступят к восстановлению энергоснабжения. По словам Развожаева, Севастополь подвергся атаке беспилотников со стороны Украины в 01:30 мск, военные для защиты используют стрелковое оружие. На тот момент несколько объектов, отметил губернатор, уже уничтожили, и тогда ущерба гражданской инфраструктуре не было.

В мае атаки на Севастополь стали чаще. Они происходят в основном ночью с использованием как беспилотников, так и ракет.

В ночь на 15 мая средства ПВО города отразили массированную атаку. Обломки сбитой ракеты упали в районе улицы Федоровской, еще несколько ракет сбили над акваторией и в районе аэродрома Бельбек.

В ночь на 16 мая средства ПВО сбили пять ракет ATACMS над территорией Крыма. На Северной стороне повреждения получили два частных дома и машина, в еще одном доме были повреждены шесть окон. Пострадавших не было.