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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе частично пропал свет из-за упавших обломков дрона

Развожаев: в Севастополе частично пропал свет из-за упавших осколков дрона
Сюжет
Военная операция на Украине

В Севастополе частично отключили свет из-за упавших обломков беспилотника на подстанцию «Севастополь», сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«Частичное отключение света связано с отключением части оборудования на подстанции «Севастополь». На подстанцию упали обломки сбитых БПЛА», — пояснил глава города.

Он добавил, что после отражения атаки специалисты приступят к восстановлению энергоснабжения. По словам Развожаева, Севастополь подвергся атаке беспилотников со стороны Украины в 01:30 мск, военные для защиты используют стрелковое оружие. На тот момент несколько объектов, отметил губернатор, уже уничтожили, и тогда ущерба гражданской инфраструктуре не было.

Губернатор Севастополя рассказал о последствиях ударов ракетами ATACMS
Политика
Михаил Развожаев

В мае атаки на Севастополь стали чаще. Они происходят в основном ночью с использованием как беспилотников, так и ракет.

В ночь на 15 мая средства ПВО города отразили массированную атаку. Обломки сбитой ракеты упали в районе улицы Федоровской, еще несколько ракет сбили над акваторией и в районе аэродрома Бельбек.

В ночь на 16 мая средства ПВО сбили пять ракет ATACMS над территорией Крыма. На Северной стороне повреждения получили два частных дома и машина, в еще одном доме были повреждены шесть окон. Пострадавших не было.

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Севастополь Михаил Развожаев беспилотники отключение электричества Украина
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года

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