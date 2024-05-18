В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал он.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.

После начала военной операции России на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников и обстрелам.

В последний раз режим опасности атаки дронов в Воронежской области вводили в ночь на 15 мая. Тогда он действовал почти семь часов.