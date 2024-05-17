Развожаев сообщил об устранении перебоев со светом в домах в Севастополе
Энергоснабжение жилых массивов во всех районах Севастополя восстановлено, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
«К настоящему времени жилые массивы во всех районах Севастополя запитаны, отключения света прекращаются», — написал он, добавив, что в случае повторных отключений следует обращаться на горячую линию 112.
Свет в Севастополе частично пропал в ночь на 17 мая после падения обломков дрона на подстанцию «Севастополь», там отключили часть оборудования.
Город ночью подвергся атаке дронов со стороны Украины. Утром Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате 51 дрона над Крымом.
Развожаев тогда же сообщил об отмене занятий в городских школах, колледжах и детских садах из-за перебоев со светом. Губернатор предупредил, что восстановление работы подстанции займет около суток.
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