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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев сообщил об устранении перебоев со светом в домах в Севастополе

Развожаев: энергоснабжение в домах в Севастополе восстановлено после атаки
Сюжет
Военная операция на Украине
Вид на Севастополь
Вид на Севастополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Энергоснабжение жилых массивов во всех районах Севастополя восстановлено, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«К настоящему времени жилые массивы во всех районах Севастополя запитаны, отключения света прекращаются», — написал он, добавив, что в случае повторных отключений следует обращаться на горячую линию 112.

Свет в Севастополе частично пропал в ночь на 17 мая после падения обломков дрона на подстанцию «Севастополь», там отключили часть оборудования.

В Севастополе отменили занятия в школах после ночной атаки дронов
Общество
Фото:Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Город ночью подвергся атаке дронов со стороны Украины. Утром Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате 51 дрона над Крымом.

Развожаев тогда же сообщил об отмене занятий в городских школах, колледжах и детских садах из-за перебоев со светом. Губернатор предупредил, что восстановление работы подстанции займет около суток.

Развожаев сообщил об устранении перебоев со светом в домах в Севастополе
Развожаев сообщил об устранении перебоев со светом в домах в Севастополе

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Севастополь перебои энергоснабжение
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года

Недвижимость

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Читать
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