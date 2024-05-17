Минобороны показало, как флот уничтожает морские дроны Украины

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Минобороны опубликовало кадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря.

Ведомство регулярно отчитывается об уничтожении катеров-дронов ВСУ в Черном море. Накануне флот уничтожил 15 таких аппаратов с помощью вертолетов морской авиации.

Атаку таких дронов в ночь на 17 мая отразили в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев назвал ее массированной, по его словам, были уничтожены десятки беспилотников и более пяти безэкипажных катеров. По данным чиновника, пострадавших в результате атаки нет.