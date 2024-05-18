Опасность атаки дронов отменили в Воронежской области спустя два часа
В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Гусев.
Сигнал тревоги звучал чуть более двух часов, его объявили около 2:14 мск. В 4:30 мск губернатор написал об отмене режима.
За это время власти не сообщали о прилетах или сбитых дронах.
В ночь на 18 мая также дважды объявляли ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе.
После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.
В последний раз Минобороны сообщало о сбитых в Воронежской области дронах 1 мая. Всего тогда перехватили три аппарата, один из них — в пригороде Воронежа. Гусев писал, что несколько домов получили повреждения.
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