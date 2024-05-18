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Военная операция на Украине ,  
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Опасность атаки дронов отменили в Воронежской области спустя два часа

Гусев: опасность атаки дронов отменена в Воронежской области спустя два часа
Сюжет
Военная операция на Украине

В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

Сигнал тревоги звучал чуть более двух часов, его объявили около 2:14 мск. В 4:30 мск губернатор написал об отмене режима.

За это время власти не сообщали о прилетах или сбитых дронах.

В ночь на 18 мая также дважды объявляли ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе.

Губернатор Воронежской области сообщил о последствиях ночной атаки дронов
Политика

После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

В последний раз Минобороны сообщало о сбитых в Воронежской области дронах 1 мая. Всего тогда перехватили три аппарата, один из них — в пригороде Воронежа. Гусев писал, что несколько домов получили повреждения.

Опасность атаки дронов отменили в Воронежской области спустя два часа
Опасность атаки дронов отменили в Воронежской области спустя два часа

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Теги
Воронежская область Александр Гусев дроны беспилотники

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