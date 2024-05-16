Москва и Пекин осудили предложения изымать зарубежные активы

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters)

Власти России и Китая убеждены, что инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств не соответствуют базовому принципу международного права, в этом случае у страны есть право на применение ответных мер, говорится в заявлении по итогам переговоров российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина.

«Международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности (включая суверенные резервы), должны неукоснительно соблюдаться. Стороны (Россия и Китай. — РБК) осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право таких государств на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами», — указано в документе.

Лидеры стран добавили, что они «полны решимости оказывать взаимную защиту государственной собственности, расположенной на своей территории», а также «обеспечивать гарантии сохранности, неприкосновенности и своевременного возврата госимущества друг друга при временном его вывозе на свои территории».

С начала военных действий на Украине за рубежом оказались заблокированы активы Банка России на сумму около €260 млрд, более двух третей от них заморожено в ЕС. Большинство этих активов находятся в Euroclear (Financial Times писала, что речь идет о €191 млрд), который в 2023 году заработал на них около €4,4 млрд.

В феврале европейские власти потребовали учитывать доходы от замороженных российских активов отдельно, а в марте разработали законопроект об использовании этой прибыли для поддержки Украины. В конце апреля палата представителей США подавляющим большинством голосов приняла законопроект, который предусматривает конфискацию российских активов в пользу Украины, затем президент США Джо Байден подписал соответствующий закон.

Новый гендиректор бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбэн заявляла, что конфискация заблокированных в Европе российских активов может «открыть ящик Пандоры» и привести к падению доверия инвесторов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Россия предпримет ответные действия в случае конфискации ее замороженных активов в пользу Украины, в том числе обратится в суды.