Глава Euroclear сравнила изъятие российских активов с «ящиком Пандоры»

Изъятие российских активов приведет к падению доверия инвесторов к Европе, заявила глава Euroclear. Решение по использованию доходов от этих активов на помощь Украине ожидается «в ближайшие недели»

Валери Урбэн (Фото: euroclear.com)

Конфискация заблокированных в Европе российских активов может «открыть ящик Пандоры» и привести к падению доверия инвесторов, заявила новый гендиректор бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбэн в интервью L'Echo.

«Такое решение очень негативно скажется не только на Euroclear, но и на финансовых рынках в целом. Если наши клиенты чувствуют, что закон больше не соблюдается и что их активы могут быть конфискованы, это открывает ящик Пандоры. Это может привести к тому, что крупные международные инвесторы отвернутся от Европы», — сказала она.

Урбэн подчеркнула, что Euroclear сам не принимает решений, касающихся российских активов, депозитарий проводит много времени в переговорах с европейскими и американскими властями, чтобы объяснить риски. По ее словам, акционеры Euroclear согласны с позицией депозитария о том, что замороженные средства России должны остаться неприкосновенными.

Что касается использования непредвиденных доходов по этим активам, переговоры с Еврокомиссией по этому вопросу продвинулись «далеко вперед», решение ожидается в «ближайшие недели», говорит Урбэн. По ее оценкам, речь идет о сумме от €2 млрд до €3 млрд в год, в зависимости от динамики процентных ставок. Планируется, что 87–89% пойдет на взнос в фонд поддержки Украины, а оставшиеся средства — на оплату расходов, связанных с судебными разбирательствами.

Урбэн рассказала, что на текущий момент у Euroclear в российских судах открыто более ста дел по искам от местных розничных и институциональных инвесторов. Она добавила, что вероятность того, что депозитарий выиграет в разбирательствах, достаточно низкая.

На вопрос, являются ли российские активы «бременем» для Euroclear, Урбэн ответила так: «Это сложная вещь в управлении. Более ста сотрудников Euroclear ежедневно управляют этими активами. Мы должны постоянно реагировать на новые тексты, новые санкции, российские контрсанкции. Нам приходится все время согласовывать позиции. Но это часть нашей роли как рыночной инфраструктуры».

С начала военных действий на Украине за рубежом оказались заблокированы активы Банка России на сумму около €260 млрд, более двух третей от них заморожено в ЕС. Большинство этих активов находятся в Euroclear (Financial Times писала, что речь идет о €191 млрд), который в 2023 году заработал на них около €4,4 млрд.

Предшественница Урбэн на посту руководителя депозитария Лив Мостри заявила, что после уплаты налогов прибыль от этих активов в 2023 году составила €3,25 млрд. Она также предупреждала о риске для финансовой стабильности в случае конфискации средств.

В феврале европейские власти потребовали учитывать доходы от замороженных российских активов отдельно, а в марте разработали законопроект об использовании этой прибыли для поддержки Украины.

МИД России заявлял, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство», и грозил жесткими ответными мерами.