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Военная операция на Украине ,  
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Палата представителей одобрила изъятие активов России в пользу Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
В палате представителей одобрили билль, предусматривающий использование изъятых российских активов для помощи Украине, план предоставления части поддержки в виде займов, а также санкции против Ирана и запрет TikTok
Фото: Ken Cedeno / Reuters
Фото: Ken Cedeno / Reuters

Палата представителей США подавляющим большинством голосов приняла законопроект, который предусматривает конфискацию российских активов в пользу Украины. Трансляцию заседания ведет C-SPAN.

В поддержку инициативы проголосовали 360 конгрессменов, против — 58.

В этот билль вошли предложения по использованию замороженных в США российских активов для оказания помощи Украине (согласно документу, речь идет о $4–5 млрд), предоставления части этой помощи в виде займов, а также о новых санкциях против палестинской группировки ХАМАС и Ирана и требовании к китайской ByteDance отказаться от приложения TikTok для продолжения деятельности в США.

Москва осуждает военную помощь Киеву и считает, что это лишь затягивает конфликт. Также Россия предупреждала об ответе на любые действия с российскими активами за рубежом. Представитель МИДа Мария Захарова отмечала, что Москва располагает значительным объемом западных средств, имуществом в российской юрисдикции, «на которое могут распространяться ответные действия».

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Фото:Leigh Vogel / Getty Images

Палата представителей голосует по четырем отдельным биллям, которые составляют законопроект о помощи союзникам США, включая Украину, Израиль и Тайвань, а также «дополнительных мерах по противодействию нашим противникам и укреплению нашей национальной безопасности». Одобрен был последний.

Также конгрессмены поддержали выделение помощи Тайваню и противодействие Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе в целом на общую сумму в $16,3 млрд. Акт одобрили 385 членов палаты представителей США, против него проголосовали 34.

Разделение инициатив о помощи, как ожидается, позволит выйти из тупика, в котором с осени находится конгресс по вопросу помощи Украине. Президент США Джо Байден обещал подписать этот закон в случае принятия. На Украине и на Западе в последнее время не раз говорили, что без помощи Вашинтона Киев не сможет противостоять Москве.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
палата представителей конфискация российские активы Тайвань TikTok
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