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Политика ,  
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Путин и Си Цзиньпин приняли заявление о всеобъемлющем партнерстве стран

Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли документ о партнерстве двух стран
Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что документ приурочен к 75-летию установления дипотношений между двумя странами. Всего российская и китайская делегация подписали 10 совместных соглашений
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров в Пекине приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

По словам китайского лидера, переговоры с российским президентом были откровенными, дружескими и содержательными.

Всего в присутствии руководителей двух стран российская и китайская делегация подписали десять совместных документов. С российской стороны — на уровне Минэкономразвития, Минприроды, Миндальвостокразвития, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ассоциации «Деловая Россия» и информационных агентств. Документы подписали и представители аналогичных структур КНР.

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Владимир Путин и Си Цзиньпин

Были подписаны меморандум о проведении экспертного форума БРИКС, протоколы о требованиях к экспортируемым в КНР говядине и топинамбуру, концепция развития острова Большой-Уссурийский и договоренности о создании межграничного резервата «Земля больших кошек».

Также стороны подписали договоры об обмене информацией, о медиасотрудничестве и сотрудничестве бизнес-ассоциаций.

Помощник президента России Юрий Ушаков говорил ранее, что документ приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. По его словам, в заявлении отмечается «особый характер» двусторонних отношений между Россией и Китаем, в нем обозначены дальнейшие пути развития двусторонних связей и отмечена «ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического миропорядка».

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Фото:China Photos / Getty Images

Российский президент 16–17 мая находится в Китае с государственным визитом. Утром 16 мая в Доме народных собраний в Пекине начались переговоры руководителей России и Китая.

Глава государства находится в КНР с первым после инаугурации зарубежным визитом. Путин подчеркивал, что Си Цзиньпин после переизбрания также выбрал для первого зарубежного визита Россию в марте 2023 года.

Программа визита президента России также предусматривает его встречу с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, в ходе которой будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Глава государства также посетит Харбин, где примет участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

В октябре 2023 года Путин приезжал в Пекин, он участвовал в форуме «Один пояс, один путь».

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